Turska upozorava Zapad i Izrael: "Ne želimo haos kod našeg susjeda Irana"

Turska je uputila oštro upozorenje da bi svaka strana intervencija u Iranu mogla dodatno produbiti krizu, kako u toj zemlji, tako i u široj regiji, naglašavajući da iranska unutrašnja pitanja trebaju biti rješavana isključivo putem dijaloga i unutrašnje društvene dinamike.
Nakon sastanka kojim je predsjedavao turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan), zamjenik predsjednika i glasnogovornik AK Partije, Omer Čelik (Ömer Çelik), izjavio je u ponedjeljak da Ankara ne želi vidjeti haos u Iranu, iako priznaje postojanje problema unutar iranskog društva i državnih institucija.
- Nikada ne želimo da se pojavi bilo kakav haos kod našeg susjeda Irana - rekao je Čelik na konferenciji za novinare u sjedištu stranke u Ankari.
On je istakao da, kako je naveo i iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian), rješenje problema u toj zemlji treba proizaći iz unutrašnje dinamike iranskog društva i volje same nacije.
Opasnost vanjskog uplitanja
Čelik je posebno upozorio na opasnosti vanjskog uplitanja.
- Strane intervencije dovele bi do mnogo gorih posljedica - naglasio je Čelik, dodajući da bi intervencije, posebno one koje bi pokrenuo Izrael, mogle rezultirati većim krizama i dubljom nestabilnošću širom regije.
Naglašavajući da se ovo pitanje treba rješavati pregovorima, dijalogom i pojačanom komunikacijom, Čelik je rekao da nedavne izjave izraelskih zvaničnika usmjerene protiv Irana rizikuju poticanje šire regionalne napetosti.
- Ovaj agresivni pristup stvorio bi veća previranja u cijeloj regiji i mora se kategorički odbaciti - poručio je glasnogovornik AK Partije.
Zbližavanje Ankare i Teherana
Situacija je dodatno zaoštrena izjavama američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je poručio da bi se Vašington mogao uključiti ukoliko se protiv demonstranata upotrijebi sila, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba.
Iako su Turska i Iran historijski često bili na suprotnim stranama u regionalnim pitanjima, posebno u sukobima u Siriji i na Južnom Kavkazu, brutalna izraelska agresija na Gazu i napadi na iranske ciljeve stvorili su novu platformu za saradnju između ove dvije zemlje.
Rat u Gazi poslužio je kao katalizator za poboljšanje odnosa. Turski predsjednik Erdogan pozicionirao se kao jedan od najglasnijih kritičara izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), retorikom koja se često poklapala sa stavovima Teherana. Obje zemlje dijele stav da agresivna politika izraelske vlade predstavlja najveću prijetnju miru na Bliskom istoku.
Tokom proteklih mjeseci eskalacije, Turska je odigrala ključnu ulogu u diplomatskoj zaštiti regije. Ankara je dosljedno slala humanitarnu pomoć u Gazu, ali je i politički stala u odbranu Irana pred međunarodnom zajednicom, upozoravajući Zapad da ne dozvoli Izraelu da uvlači Teheran u otvoreni sukob. Također, Turci su krajem prošle godine otkrili da su aktivno pružili obavještajnu pomoć Iranu tokom izraelske agresije na tu zemlju.