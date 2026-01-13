Turska upozorava Zapad i Izrael: "Ne želimo haos kod našeg susjeda Irana"

Turska je uputila oštro upozorenje da bi svaka strana intervencija u Iranu mogla dodatno produbiti krizu, kako u toj zemlji, tako i u široj regiji, naglašavajući da iranska unutrašnja pitanja trebaju biti rješavana isključivo putem dijaloga i unutrašnje društvene dinamike.

Nakon sastanka kojim je predsjedavao turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan), zamjenik predsjednika i glasnogovornik AK Partije, Omer Čelik (Ömer Çelik), izjavio je u ponedjeljak da Ankara ne želi vidjeti haos u Iranu, iako priznaje postojanje problema unutar iranskog društva i državnih institucija.

- Nikada ne želimo da se pojavi bilo kakav haos kod našeg susjeda Irana - rekao je Čelik na konferenciji za novinare u sjedištu stranke u Ankari.

On je istakao da, kako je naveo i iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian), rješenje problema u toj zemlji treba proizaći iz unutrašnje dinamike iranskog društva i volje same nacije.

Opasnost vanjskog uplitanja

Čelik je posebno upozorio na opasnosti vanjskog uplitanja.

- Strane intervencije dovele bi do mnogo gorih posljedica - naglasio je Čelik, dodajući da bi intervencije, posebno one koje bi pokrenuo Izrael, mogle rezultirati većim krizama i dubljom nestabilnošću širom regije.