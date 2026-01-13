Tramp poslao poruku demonstrantima u Iranu: Nastavite proteste i preuzmite svoje institucije, pomoć je na putu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da je otkazao razgovore s iranskim zvaničnicima usred gušenja protesta, poručivši građanima Irana da je "pomoć na putu".

Trump nije precizirao kakvu bi pomoć Vašintgon mogao poslati, ali njegova izjava dolazi nakon što je ranije ove sedmice rekao da Iran želi pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon njegove prijetnje da će napasti Islamsku Republiku.