Ekstremna hladnoća u Gazi odnijela 24 života, većinom djece

Broj smrtnih slučajeva uzrokovanih ekstremnom hladnoćom u Pojasu Gaze porastao je na 24, među kojima je 21 dijete, od početka rata u oktobru 2023. godine, saopćile su lokalne vlasti u utorak, prenosi Anadolu.

U saopćenju, Vladin ured za medije naveo je da je od početka aktuelne zimske sezone sedmero djece preminulo usljed teških hladnih uslova, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s hladnoćom, zaključno s 13. januarom 2026. godine, porastao na 24.

- Sve žrtve bili su raseljeni Palestinci koji su živjeli u kampovima prisilnog raseljavanja - navodi se u saopćenju.

Ured je također izvijestio da je oko 7.000 šatora uništeno ili odneseno usljed kontinuiranog djelovanja ciklona s niskim pritiskom koji pogađa enklavu.

Katastrofalne posljedice

Upozoreno je na "katastrofalne humanitarne posljedice" povratka niskih temperatura u Gazu, u okolnostima nastavka izraelskih napada i gušeće blokade, koji su doveli do široko rasprostranjenog uništavanja stambenih objekata i infrastrukture te prisilili više od 1,5 miliona Palestinaca da žive u kampovima za raseljene bez osnovnih uslova za život.

Prema navodima ureda, situacija predstavlja ozbiljnu prijetnju životima najugroženijih kategorija stanovništva, posebno djece, zbog gotovo potpunog nedostatka sredstava za grijanje, nepostojanja sigurnog skloništa te ozbiljnog manjka deka i zimske odjeće, dodatno pogoršanog kontinuiranim ograničenjima ulaska humanitarne pomoći.

Poziv međunarodnoj zajednici

U saopćenju se Izrael smatra u potpunosti odgovornim za ove smrti, koje su opisane kao dio šire politike "sporog ubijanja, izgladnjivanja i prisilnog raseljavanja".

Vladin ured za medije pozvao je međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije te humanitarne i organizacije za ljudska prava da hitno poduzmu mjere kako bi se uspostavila sigurna skloništa, omogućio neometan ulazak sredstava za grijanje i humanitarne pomoći te spriječio daljnji gubitak života.