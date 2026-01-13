Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEMIRI U IRANU

Brojke o mrtvima znatno se razlikuju: Iran International tvrdi da je ubijeno najmanje 12.000 ljudi

Informacije koje objavljuju različite agencije i mediji znatno se razlikuju

Protesti u Iranu. Platforma X

M. Až.

13.1.2026

Pojavljuju se izvještaji o više hiljada žrtava nedavnih nemira u Iranu, što bi predstavljalo najveći broj stradalih u protestima od Islamske revolucije 1979. godine. Informacije koje objavljuju različite agencije i mediji znatno se razlikuju.

Američka novinska agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA), koja više od 20 godina prati proteste u Iranu, navodi da je ubijeno najmanje 2.000 ljudi, od čega 1.850 demonstranata. Iz agencije su jučer izjavili da su do tada identificirali oko 500 žrtava, te dodali da je uhićeno više od 16.000 demonstranata.

S druge strane, Iran International procjenjuje da je samo 8. i 9. januara u protestima ubijeno najmanje 12.000 ljudi. Riječ je o perzijskom informativnom televizijskom kanalu sa sjedištem u Britaniji, koji se povezuje sa saudijskom vladom, a svoje brojke temelji na izvorima u zemlji i medicinskim podacima.

- Na temelju dostupnih podataka i unakrsne provjere informacija dobivenih iz pouzdanih izvora, uključujući Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost i predsjednički ured, početna procjena sigurnosnih institucija Islamske Republike jest da je najmanje 12.000 ljudi ubijeno u ovom nacionalnom ubijanju - poručili su.

# IRAN
# PROTESTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.