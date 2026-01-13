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Zaharova: SAD koristi umjetno potaknute nemire u Iranu kao izgovor za ponavljanje napada na tu zemlju

Prema njenim riječima, takva bi akcija imala "katastrofalne posljedice" na Bliskom istoku, "kao i za globalnu međunarodnu sigurnost"

Marija Zaharova. Platforma X

M. Až.

13.1.2026

Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je kritikovalo Sjedinjene Američke Države zbog "prijetnji novim vojnim udarima" na Iran, a prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju trgovinskih carina nazvalo je "ucjenom".

Glasnogovornica ministarstva Marija Zaharova izjavila je da su američke prijetnje udarima protiv Irana "kategorički neprihvatljive". Upozorila je SAD da ne koristi nemire u Iranu kao "izgovor" za ponavljanje napada na tu zemlju, nakon što su američke zračne snage u junu prošle godine napale tri nuklearna postrojenja.

Prema njenim riječima, takva bi akcija imala "katastrofalne posljedice" na Bliskom istoku, "kao i za globalnu međunarodnu sigurnost".

- Također odlučno odbacujemo besramne pokušaje ucjenjivanja iranskih stranih partnera podizanjem trgovinskih carina - rekla je Zaharova, osvrnuvši se pritom na Trampovu najavu o uvođenju carine od 25 posto na američki uvoz za iranske trgovinske partnere.

Komentirajući protuvladine proteste u Iranu, navela je da se "umjetno potaknuti protesti" smiruju, što daje nadu u "postupnu stabilizaciju situacije".

# MARIJA ZAHAROVA
# RUSIJA
# RAN
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