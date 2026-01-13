Zaharova: SAD koristi umjetno potaknute nemire u Iranu kao izgovor za ponavljanje napada na tu zemlju

Glasnogovornica ministarstva Marija Zaharova izjavila je da su američke prijetnje udarima protiv Irana "kategorički neprihvatljive". Upozorila je SAD da ne koristi nemire u Iranu kao "izgovor" za ponavljanje napada na tu zemlju, nakon što su američke zračne snage u junu prošle godine napale tri nuklearna postrojenja.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je kritikovalo Sjedinjene Američke Države zbog "prijetnji novim vojnim udarima" na Iran, a prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju trgovinskih carina nazvalo je "ucjenom".

Prema njenim riječima, takva bi akcija imala "katastrofalne posljedice" na Bliskom istoku, "kao i za globalnu međunarodnu sigurnost".

- Također odlučno odbacujemo besramne pokušaje ucjenjivanja iranskih stranih partnera podizanjem trgovinskih carina - rekla je Zaharova, osvrnuvši se pritom na Trampovu najavu o uvođenju carine od 25 posto na američki uvoz za iranske trgovinske partnere.

Komentirajući protuvladine proteste u Iranu, navela je da se "umjetno potaknuti protesti" smiruju, što daje nadu u "postupnu stabilizaciju situacije".