Zaharova: SAD koristi umjetno potaknute nemire u Iranu kao izgovor za ponavljanje napada na tu zemlju

Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je kritikovalo Sjedinjene Američke Države zbog "prijetnji novim vojnim udarima" na Iran, a prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju trgovinskih carina nazvalo je "ucjenom".
Glasnogovornica ministarstva Marija Zaharova izjavila je da su američke prijetnje udarima protiv Irana "kategorički neprihvatljive". Upozorila je SAD da ne koristi nemire u Iranu kao "izgovor" za ponavljanje napada na tu zemlju, nakon što su američke zračne snage u junu prošle godine napale tri nuklearna postrojenja.