Hemfri Bogart: 69. godišnjica smrti filmske legende

Na današnji dan 1957. godine, preminuo je Hemfri Deforest Bogart (Humphrey DeForest), jedan od najpopularnijih američkih filmskih i pozorišnih glumaca 1950-ih godina. Dobitnik je Oskara, 1951., za film "Afrička kraljica". Njujorški časopis „Entertainment Weekly“ proglasio ga je najvećom filmskom legendom svih vremena, a Američki filmski institut, 1999. godine, najvećom muškom filmskom zvijezdom. Najpoznatiji je po ulozi ulogu Rika Blejna (Rick Blaine) u filmu „Kasablanka“, koji je 1943. osvojio Oskara za najbolji film. Ostali filmovi: "Malteški soko", "Duboki san", "Blago Sijera Madre", "Rt Largo", "Imati i nemati", "Pobuna na Kejnu", "Bosonoga kontesa", "Časovi očaja", "Težak pad".

Marko Antonije . Wikipedia.org Marko Antonije . Wikipedia.org

Rođen Marko Antonije, rimski vojskovođa i državnik 83. pr. n. e. - Rođen Marko Antonije (Marcus Antonius), rimski vojskovođa i državnik, najvjerniji i najbolji prijatelj Julija Cezara. Bio je jedan od tri trijumvira u drugom trijumviratu koji je završio 31. pr. n. e. građanskim ratom. Rat je završen Antonijevim porazom u bici kod Akcija, a potom i u samoj Aleksandriji. Antonije je 30. pr. n. e. izvršio samoubistvo zajedno sa svojom suprugom, egipatskom kraljicom Kleopatrom. 1676. – Preminuo Pjer Frančesko Kavali (Pier Francesco Cavalli), italijanski kompozitor, orguljaš i pjevač ranog baroknog perioda. Naslijedio je svog učitelja Klaudija Monteverdija (Claudio) kao dominantni i vodeći operski kompozitor sredine 17. stoljeća. 1742. - Umro engleski astronom i geofizičar Edmund Halej (Edmond Halley), direktor Griničke opservatorije i kraljevski astronom, koji je utvrdio da su komete uočene 1682., 1601. i 1551. zapravo isto tijelo koje se periodično pojavljuje. Predskazao je da će se ona pojaviti i 1758., 1835. i 1910. godine. Njemu u čast to svemirsko tijelo nazvano je Halejeva kometa. Izradio je prvi katalog sjajnih zvijezda južnog neba i otkrio da se i zvijezde kreću, shvatio ih kao sunca, a naše sunce kao zvijezdu. Izradio je prvu meteorološku kartu. Djela: "Katalog južnih zvijezda", "Pregled astronomije kometa", "Teorija magnetskog kompasa". 1850. - Rođen francuski književnik i moreplovac Luj Mari Žilijen Vio (Louis Marie Julien Viaud), poznat kao Pjer Loti (Pierre Loti). Najpoznatiji je po knjizi koju je sastavio na osnovu svog dnevnika vođenog u Carigradu (Istanbulu), a nazvao ju je „Aziyadé“, prema imenu Turkinje koju je upozao u Istanbulu i u koju je bio platonski zaljubljen. Danas brdo (vidikovac) i kafe u istanbulskom kvartu Ejub nosi naziv „Pierre Loti“, jer je na tom mjestu čuveni književnik uživao u kafi i prekrasnom pogledu, te napisao dio svojih djela. Ostala djela: "U haremu", "Lotijeva ženidba", "Mornar", "Islandski ribar", "Gospođa hrizantema", "Roman jednog spahije". 1863. - Rođen Ričard F. Autkolt (Richard F. Outcault), američki crtač i karikaturist, "otac" modernog stripa. Autor je serija „Žuti klinac“ i „Buster Brown“. 1875. - Njemačko-francuski liječnik i filozof, protestantski teolog, pisac, muzički historičar, muzičar i misionar Albert Švajcer (Schweitzer), rođen je na današnji dan. Gotovo cijeli život posvetio je borbi protiv bolesti u Africi, gdje je od 1913. do smrti radio u bolnici koju je osnovao u Francuskoj Ekvatorijalnoj Africi. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1952. godine. Djela: "Kultura i etika", "Između vode i prašume", "Autobiografija", "Afričke priče", "Potraga za historijskim Isusom".

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Umro Filip Suhard, švicarski slastičar i tvorničar čokolade 1884. - Umro Filip Suhard (Philippe Suchard), švicarski slastičar i tvorničar čokolade. Prvi doticaj s čokoladom Suhard je imao s 12 godina, kada je odlazio u lokalnu apoteku u Nojhatelu po pola kilograma čokolade za svoju bolesnu majku. Zanimljivo je da je cijena tog "lijeka" bila šest franaka, koji su tada vrijedili kao tri prosječne radničke dnevnice. Godine 1815., počeo je raditi kao šegrt slastičar sa starijim bratom u Bernu, a 1824. nakratko odlazi u SAD, te pri povratku u domovinu otvara slastičarnicu; 1826. godine u Serrieresu otvara tvornicu čokolade u Nojhatelu pogonjenu vodenom mlinicom. Sa samo jednim radnikom proizvodio je između 25 i 30 kilograma čokolade dnevno. Tokom godina širio je svoje čokoladno bogatstvo i stvorio poznate švicarske čokoladne brendove. Godine 1880., otvorio je prvu inozemnu podružnicu slastičarnice švicarske čokolade u njemačkom gradu Lorahu. 1890. – U mađarskom Pečuju rođen slikar Petar Dobrović, majstor intenzivnog kolorita i jasnog ekspresivnog crteža. Slikarstvo je studirao u Budimpešti, a u rodnom Pečuju je 1918. učestvovao u vojnoj pobuni, poslije koje je uhapšen, ali je pobjegao iz zatvora. Mađarske vlasti su ga u odsustvu osudile na smrt. Bio je predsjednik Baranjsko-srpsko-mađarske republike 1921. Potom je živio u Parizu, a zatim je u Beogradu bio profesor na Akademiji likovnih umjetnosti. 1898. - Umro engleski pisac i matematičar Luis Kerol (Lewis Carroll), autor knjige “Alisa u zemlji čuda”. Njegovu prozu odlikuju humor i fantastika, po čemu je blizak kasnijem nadrealizmu. Osim "Alise u zemlji čuda", poznato mu je i djelo "Kroz ogledalo". 1923. - Rođen srbijanski glumac Mihajlo Bata Paskaljević. Iako se oprobao u najraznovrsnijem glumačkom repertoaru, naročito ulogama u predstavama „Slamnati šešir“ i „Bal lopova“, najviše sklonosti imao je prema vodvilju, koji mu je donio popularnost. I filmsku karijeru počeo je komičnom ulogom u „Čudotvornom maču“ (1950). Nakon toga se istakao u filmovima „Sumnjivo lice“, „Diližansa snova“, „Orlovi rano lete“, „Silom otac“, a vrhunac filmske karijere ostvario je prvom dramskom ulogom - oca protagonistkinje - u filmu „Već viđeno“ (1987) reditelja Gorana Markovića, za koju je nagrađen na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu. 1941. - Fej Danavej (Faye Dunaway), američka glumica, koja je svjetsku popularnost stekla filmom „Boni i Klajd“, rođena je na današnji dan. Film „TV mreža“ donio joj je Oskara za najbolju glavnu glumicu. 1977. - Umrla američka književnica francuskog porijekla Anais Nin, čiji su dnevnici, koje je pisala od 11. godine do smrti, remek-djelo samoanalize i zanimljivo svjedočanstvo o modernoj boemiji. Prema prvom necenzuriranom svesku dnevnika “Henry i June” reditelj Filip Kaufman (Philip), 1990. godine, snimio je film “Henry & June”. 2006. – U 85. godini preminula Šeli Vinters (Shelley Winters), američka filmska glumica, dvostruka oskarovka. Na filmu je nastupala čak 56 godina. Iako se nije odlikovala velikom ljepotom, njen glumački talent, duhovitost i drskost pomogli su joj na profesionalnom planu.

Fra Petar Anđelović . Wikipedia.org Fra Petar Anđelović . Wikipedia.org