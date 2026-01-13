Bil i Hilari Klinton odbili svjedočiti u kongresnoj istrazi o Epstinu

Bil i Hilari Klinton odbili su u utorak svjedočiti u kongresnoj istrazi o pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, koju vode republikanci, ocijenivši da se radi o stranački motivisanom postupku.

U pismu republikanskom zastupniku Džejmsu Komeru, predsjedavajućem Odbora za nadzor Predstavničkog doma, napisali su da "svaki čovjek mora odlučiti kada mu je dosta", te dodali da je za njih "taj trenutak došao sada". Komer je zaprijetio da će Klintonove proglasiti krivim za nepoštivanje Kongresa ako se ne pojave pred odborom, što bi moglo dovesti do krivičnih prijava.

U pismu koje je Hilari Klinton podijelila na društvenim mrežama, Klintonovi su naveli da su pokušali pružiti ono "malo informacija" koje su imali kako bi pomogli u istrazi, dok su Komera optužili za skretanje pažnje s propusta Trampove administracije.

- To smo učinili jer su Epstinovi zločini bili užasni. Ako vlada nije učinila sve što je mogla da istraži i procesuira te zločine, iz bilo kojeg razloga, to bi trebao biti fokus vašeg rada... Nema dokaza da vi to činite - napisali su Klintonovi.

Poručili su da nema uvjerljivog objašnjenja za ono što odbor radi, osim stranačke politike, te dodali da očekuju da će Komer naložiti odboru da ih proglasi krivim za nepoštivanje suda.

Administracija predsjednika Donalda Trampa je, pod pritiskom svoje političke baze, ranije naredila Ministarstvu pravosuđa da objavi spise povezane s krivičnim istragama o Epstinu, koji je svojevremeno bio prijatelj i s Trampom i s Klintonovima, a sve u skladu sa zakonom o transparentnosti koji je usvojio Kongres.