Strah na Grenlandu zbog Trampovih planova: "Ljudi ne spavaju, djeca se boje"

Ministrica za poslovanje i mineralne resurse Grenlanda Naaja Natanielsen izjavila je da su stanovnici ovog ostrva “vrlo, vrlo zabrinuti” zbog planova Donalda Trampa da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland.

Natanielsen je o tome govorila uoči ključnog sastanka u Vašingtonu, koji bi trebao biti održan između ministara vanjskih poslova Grenlanda, Danske i Sjedinjenih Američkih Država.

- Ljudi ne spavaju, djeca se boje, američko preuzimanje Grenlanda je tema koja je ovih dana obuzela sve stanovnike. Mi to zaista ne možemo razumjeti - rekla je Natanijelsen tokom sastanka sa zakonodavcima u britanskom parlamentu.

Govoreći o stavu stanovnika Grenlanda, Natanijelsen je naglasila: “Nemamo namjeru postati Amerikanci, ali smo godinama radili na jačanju saradnje s Amerikancima”.

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio trebali bi se u srijedu u Bijeloj kući sastati s ministrima vanjskih poslova Danske i Grenlanda kako bi razgovarali o interesu Donalda Trampa za akviziciju Grenlanda.