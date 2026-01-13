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Strah na Grenlandu zbog Trampovih planova: "Ljudi ne spavaju, djeca se boje"

Američko preuzimanje Grenlanda je tema koja je ovih dana obuzela sve stanovnike, rekla je ministrica

Natanielsen: Ljudi se boje. AP

M. Až.

13.1.2026

Ministrica za poslovanje i mineralne resurse Grenlanda Naaja Natanielsen izjavila je da su stanovnici ovog ostrva “vrlo, vrlo zabrinuti” zbog planova Donalda Trampa da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland.

Natanielsen je o tome govorila uoči ključnog sastanka u Vašingtonu, koji bi trebao biti održan između ministara vanjskih poslova Grenlanda, Danske i Sjedinjenih Američkih Država.

- Ljudi ne spavaju, djeca se boje, američko preuzimanje Grenlanda je tema koja je ovih dana obuzela sve stanovnike. Mi to zaista ne možemo razumjeti - rekla je Natanijelsen tokom sastanka sa zakonodavcima u britanskom parlamentu.

Govoreći o stavu stanovnika Grenlanda, Natanijelsen je naglasila: “Nemamo namjeru postati Amerikanci, ali smo godinama radili na jačanju saradnje s Amerikancima”.

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio trebali bi se u srijedu u Bijeloj kući sastati s ministrima vanjskih poslova Danske i Grenlanda kako bi razgovarali o interesu Donalda Trampa za akviziciju Grenlanda.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Leke Rasmusen ranije je izjavio da će Vens ove sedmice u Vašingtonu održati sastanak s njim i njegovom grenlandskom kolegicom Vivian Motsfelt, kojem će prisustvovati i Rubio.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskom premijerkom Mete Frederiksen u Kopenhagenu, grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen ponovio je da Grenland nije na prodaju. Kako je rekao, Grenland ne želi biti u vlasništvu niti pod vlašću Sjedinjenih Američkih Država.

Frederiksen je istakla i spremnost Danske da dodatno ulaže u sigurnost Arktika, dodajući da nije bilo lako oduprijeti se neprihvatljivom pritisku bliskog saveznika te da brojni pokazatelji upućuju na to da najteži dio tek predstoji.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
# NAAJA NATHANIELSEN
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