Iran objavio snimak zapljene: "Ovo je oprema kojom su strani plaćenici htjeli rušiti sistem"

Ministarstvo obavještajnih poslova Irana saopćilo je da su njihove službe presrele i zaplijenile veliku pošiljku elektronske opreme namijenjene špijunaži i sabotaži, uključujući i Starlink terminale, koja je ilegalno unesena u zemlju iz jedne od susjednih država.

Prema navodima iranskih zvaničnika, riječ je o sofisticiranoj opremi koja je trebala biti distribuirana u pojedinim provincijama pogođenim građanskim nemirima tokom proteklih dana.

Vlasti tvrde da bi, u slučaju da je dospjela do krajnjih korisnika, ova oprema omogućila uspostavljanje “paralelne komunikacijske mreže”. U zaplijenjenoj pošiljci pronađeno je:

- 100 uređaja za prijem signala dugog dometa,

- 50 uređaja za pojačavanje BTS signala baznih stanica,

- 743 5G modema različitih proizvođača,

- 799 pametnih telefona nove generacije.

Iransko ministarstvo navodi da je cilj krijumčarenja bio opremanje “stranih plaćenika i terorista”. Umrežavanjem ove napredne elektronike u jedinstven sistem, te grupe bi, prema tvrdnjama vlasti, dobile pristup brzom internetu i mobilnoj mreži na područjima bez standardne telekomunikacijske infrastrukture, poput nepristupačnih planinskih vijenaca i ravnica.