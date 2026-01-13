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PRESRELI POŠILJKU

Iran objavio snimak zapljene: "Ovo je oprema kojom su strani plaćenici htjeli rušiti sistem"

Iransko ministarstvo navodi da je cilj krijumčarenja bio opremanje “stranih plaćenika i terorista”

Snimak zapljene. Platforma X

M. Až.

13.1.2026

Ministarstvo obavještajnih poslova Irana saopćilo je da su njihove službe presrele i zaplijenile veliku pošiljku elektronske opreme namijenjene špijunaži i sabotaži, uključujući i Starlink terminale, koja je ilegalno unesena u zemlju iz jedne od susjednih država.

Prema navodima iranskih zvaničnika, riječ je o sofisticiranoj opremi koja je trebala biti distribuirana u pojedinim provincijama pogođenim građanskim nemirima tokom proteklih dana.

Vlasti tvrde da bi, u slučaju da je dospjela do krajnjih korisnika, ova oprema omogućila uspostavljanje “paralelne komunikacijske mreže”. U zaplijenjenoj pošiljci pronađeno je:

- 100 uređaja za prijem signala dugog dometa,

- 50 uređaja za pojačavanje BTS signala baznih stanica,

- 743 5G modema različitih proizvođača,

- 799 pametnih telefona nove generacije.

Iransko ministarstvo navodi da je cilj krijumčarenja bio opremanje “stranih plaćenika i terorista”. Umrežavanjem ove napredne elektronike u jedinstven sistem, te grupe bi, prema tvrdnjama vlasti, dobile pristup brzom internetu i mobilnoj mreži na područjima bez standardne telekomunikacijske infrastrukture, poput nepristupačnih planinskih vijenaca i ravnica.

Zvaničnici upozoravaju da bi takva nezavisna mreža mogla biti korištena za špijunske aktivnosti usmjerene protiv vojnih, sigurnosnih i industrijskih objekata, kao i za koordinaciju sabotaža bez mogućnosti nadzora državnih institucija.

Iako u saopćenju nije navedeno iz koje je tačno susjedne zemlje pošiljka stigla, istaknuto je da je operacija presretanja uspješno spriječila njenu distribuciju u krizna područja.

# IRAN
# PROTESTI
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