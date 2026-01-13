Tramp: Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok se ne zaustavi besmisleno ubijanje demonstranata

Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je svoje stavove o Iranu tokom govora u Ekonomskom klubu u Detroitu, poručivši da je otkazao sve sastanke s iranskim zvaničnicima.
- Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok se ne zaustavi besmisleno ubijanje demonstranata - rekao je Tramp.
Američki predsjednik je i ranije prijetio mogućim vojnim udarima na iranske snage kao oblikom pritiska na Teheran da prihvati zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država.
Tramp je jučer dodatno najavio i uvođenje carina od 25 posto za svaku državu koja nastavi poslovati s Iranom, čime bi se, prema njegovim riječima, dodatno pojačao ekonomski pritisak na iranske vlasti.