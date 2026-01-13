Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok se ne zaustavi besmisleno ubijanje demonstranata

Ponovio je svoje stavove o Iranu tokom govora u Ekonomskom klubu u Detroitu

Donald Tramp. AP

M. Až.

13.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je svoje stavove o Iranu tokom govora u Ekonomskom klubu u Detroitu, poručivši da je otkazao sve sastanke s iranskim zvaničnicima.

- Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok se ne zaustavi besmisleno ubijanje demonstranata - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je i ranije prijetio mogućim vojnim udarima na iranske snage kao oblikom pritiska na Teheran da prihvati zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je jučer dodatno najavio i uvođenje carina od 25 posto za svaku državu koja nastavi poslovati s Iranom, čime bi se, prema njegovim riječima, dodatno pojačao ekonomski pritisak na iranske vlasti.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.