Tramp: Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok se ne zaustavi besmisleno ubijanje demonstranata

Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je svoje stavove o Iranu tokom govora u Ekonomskom klubu u Detroitu, poručivši da je otkazao sve sastanke s iranskim zvaničnicima.

- Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok se ne zaustavi besmisleno ubijanje demonstranata - rekao je Tramp.