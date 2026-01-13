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TRAMPOV IZASLANIK

Vitkof se tokom vikenda tajno sastao s odbjeglim iranskim princom?

Pahlavi je sin iranskog šaha koji je svrgnut tokom Islamske revolucije 1979. godine, a trenutno živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama

Vitkof i Pahlavi. AP

M. Až.

13.1.2026

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastao se tokom vikenda s bivšim iranskim prijestolonasljednikom u egzilu, Rezom Pahlavijem, kako bi razgovarali o protestima u Iranu, prenosi danas portal Axios pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika.

Ovo je bio prvi sastanak na visokom nivou između iranske opozicije i Trampove administracije od početka protesta krajem decembra.

Prema Axiosu, Pahlavi pokušava nametnuti sebe kao “prelaznog lidera” u slučaju pada režima u Iranu.

U protekle dvije sedmice Pahlavi se više puta pojavljivao u emisijama američkih televizija, pozivajući Trampovu administraciju da interveniše i pomogne demonstrantima u Iranu.

Kako navodi Axios, Trampova administracija dosad nije Pahlavija smatrala “značajnim političkim igračem”.

- Došlo je do uspona Pahlavija. Njegovo ime se skandira na demonstracijama u mnogim gradovima, i čini se da se to dešava organski - rekao je neimenovani američki zvaničnik.

Pahlavi je sin iranskog šaha koji je svrgnut tokom Islamske revolucije 1979. godine, a trenutno živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama.

# IRAN
# SAD
# REZA PAHLAVI
# STEVE WITKOFF
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