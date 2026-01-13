Vitkof se tokom vikenda tajno sastao s odbjeglim iranskim princom?

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastao se tokom vikenda s bivšim iranskim prijestolonasljednikom u egzilu, Rezom Pahlavijem, kako bi razgovarali o protestima u Iranu, prenosi danas portal Axios pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika.
Ovo je bio prvi sastanak na visokom nivou između iranske opozicije i Trampove administracije od početka protesta krajem decembra.
Prema Axiosu, Pahlavi pokušava nametnuti sebe kao “prelaznog lidera” u slučaju pada režima u Iranu.
U protekle dvije sedmice Pahlavi se više puta pojavljivao u emisijama američkih televizija, pozivajući Trampovu administraciju da interveniše i pomogne demonstrantima u Iranu.
Kako navodi Axios, Trampova administracija dosad nije Pahlavija smatrala “značajnim političkim igračem”.
- Došlo je do uspona Pahlavija. Njegovo ime se skandira na demonstracijama u mnogim gradovima, i čini se da se to dešava organski - rekao je neimenovani američki zvaničnik.
Pahlavi je sin iranskog šaha koji je svrgnut tokom Islamske revolucije 1979. godine, a trenutno živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama.