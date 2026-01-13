Vitkof se tokom vikenda tajno sastao s odbjeglim iranskim princom?

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastao se tokom vikenda s bivšim iranskim prijestolonasljednikom u egzilu, Rezom Pahlavijem, kako bi razgovarali o protestima u Iranu, prenosi danas portal Axios pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika.

Ovo je bio prvi sastanak na visokom nivou između iranske opozicije i Trampove administracije od početka protesta krajem decembra.