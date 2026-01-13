Američki zvaničnik otkrio kada bi Tramp mogao da preuzme Grenland: "Stvari bi mogle da se kreću ekspresno"

Želja američkog predsjednika Donalda Trampa da anektira Grenland neće biti zaustavljena i moglo bi doći do "značajnih akcija SAD u vezi sa arktičkim ostrvom u roku od nekoliko sedmica ili mjeseci", rekao je visoki zvaničnik američke administracije. Ovo je stav Tomasa Dansa, Trampovog komesara za Arktik. On se smatra jednim od glavnih zagovornika predsjednikovog interesovanja za Grenland, ideje koju je Trampu prvi put predstavio milijarder i bivši diplomata Ronald Lauder. Dans se bavi ovom temom od 2020. godine. "Ruta s više stanica" - Ovo je željeznička ruta sa više stanica. Stvari bi mogle ići ekspresno, da se preskoče lokalne stanice i da se ide direktno do glavne stanice. Tamo predsjednik Tramp želi da se premjesti velikom brzinom - rekao je u ekskluzivnom intervjuu za USA Today.

Ipak, Dans je dodao da, iako očekuje da bi uskoro moglo doći do primjetnog napretka u pregovorima ili dogovora o Grenlandu, na kraju očekuje da će akvizicija trajati duže. - Moramo pridobiti narod Grenlanda - rekao je, pozivajući se na ankete koje pokazuju da, iako većina od 57.000 stanovnika Grenlanda želi na kraju da se otcijepi od Danske, velika većina ne želi da Grenland postane 51. država SAD. Danska i Grenland su rekli da Grenland nije na prodaju.

Dans je dodao da se "stvari mogu brzo desiti sa transakcionog stanovišta", ali da će postojati "proces za sticanje povjerenja i podrške naroda Grenlanda, što će zahtijevati vrijeme i trud sa američke strane". Sastanak u Bijeloj kući Njegova procjena dolazi u trenutku kada potpredsjednik Džej Di Vens održava sastanak sa visokim danskim i grenlandskim zvaničnicima u Bijeloj kući 14. januara, potvrdio je američki zvaničnik za USA Today.

Sastanak je sazvala Danska usred Trampovog insistiranja da SAD moraju imati Grenland, a domaćin bi bio američki državni sekretar Marco Rubio. Kao znak da bi zamah po pitanju Grenlanda mogao ubrzati, Vens će ga sada voditi. Direktna kupovina Trampova preferirana opcija za sticanje arktičkog ostrva bogatog mineralima jeste da ga kupi direktno ili da preuzme kontrolu nad njim drugim diplomatskim sredstvima, prema njegovim javnim komentarima, izjavama Bijele kuće i ljudima upoznatim sa nizom opcija koje aktivno razmatra njegova administracija. Tramp kaže da SAD trebaju Grenland, koji je dio kraljevine Danske, kako bi spriječili Rusiju ili Kinu da ga okupiraju. I dok nije isključio mogućnost korištenja američke vojske, ta opcija ostaje mala, prema Dansu. - Ne možete izvršiti invaziju kada ste već tamo - rekao je on, dodajući da bi samo oni koji žive u neznanju trebali biti uznemireni zbog američke prisutnosti na Grenlandu, jer SAD već kontrolišu bezbjednosno okruženje. Pored direktne kupovine Grenlanda, jedna ideja koju razmatraju zvaničnici Trampove administracije jeste pružanje Grenlanđanima direktnih, prisilnih paušalnih isplata u vrijednosti od 10.000 do 100.000 dolara po osobi, s nadom da bi ovo ubrzalo pokret za nezavisnost od Danske.