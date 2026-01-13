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ZAPALJENI OBJEKTI

Iranska državna televizija objavila snimke uništenja nakon protesta, priznali hiljade žrtava

Na snimcima se vide zgrade u plamenu, zapaljena vozila i oštećene banke

Haos u Iranu. Platforma X

M. Až.

13.1.2026

Iranska državna televizija tokom vikenda emitovala je videosnimke za koje tvrde da prikazuju posljedice protesta u nekoliko većih gradova.

Na snimcima se vide zgrade u plamenu, zapaljena vozila i oštećene banke. U Teheranu je jedan vatrogasac, koji se pojavio u prilogu, rekao da je zapaljeno oko 50 vozila, uključujući privatne automobile.

Izvještavanje državnih medija poklopilo se sa izjavama iranskih vlasti, koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael optužile za poticanje nedavnih protesta, nazivajući ih "terorističkim akcijama".

Jedan iranski zvaničnik izjavio je da je u protestima poginulo oko 2.000 ljudi, što je prvi put da vlasti objavljuju ukupan broj stradalih nakon više od dvije sedmice nemira širom zemlje, iako nije precizirao detaljnu strukturu tog broja.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak (13. januara) pozvao je Irance da nastave proteste i rekao da pomoć dolazi, ne iznoseći detalje.

# IRAN
# PROTESTI
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