Iranska državna televizija objavila snimke uništenja nakon protesta, priznali hiljade žrtava

Iranska državna televizija tokom vikenda emitovala je videosnimke za koje tvrde da prikazuju posljedice protesta u nekoliko većih gradova. Na snimcima se vide zgrade u plamenu, zapaljena vozila i oštećene banke. U Teheranu je jedan vatrogasac, koji se pojavio u prilogu, rekao da je zapaljeno oko 50 vozila, uključujući privatne automobile.

Izvještavanje državnih medija poklopilo se sa izjavama iranskih vlasti, koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael optužile za poticanje nedavnih protesta, nazivajući ih "terorističkim akcijama".

Jedan iranski zvaničnik izjavio je da je u protestima poginulo oko 2.000 ljudi, što je prvi put da vlasti objavljuju ukupan broj stradalih nakon više od dvije sedmice nemira širom zemlje, iako nije precizirao detaljnu strukturu tog broja.