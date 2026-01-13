Tramp upozorio na vrlo oštre mjere ako Iran bude vješao demonstrante

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da je SAD spreman poduzeti vrlo snažne mjere ako se izvještaji da Iran planira pogubiti demonstrante pokažu tačnim. - Nisam čuo za vješanje. Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari. Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako učine tako nešto - rekao je Tramp u intervjuu za CBS News.

Upitan o svom krajnjem cilju za Iran, Tramp je odgovorio da je krajnji cilj pobijediti i da voli pobjeđivati. Trampovi komentari uslijedili su nakon što je upitan o izjavama koje je ranije objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, najavivši demonstrantima u Iranu da im pomoć stiže.

- Pa, ima puno pomoći na putu, i u različitim oblicima, uključujući ekonomsku pomoć. Iran smo uništili s njihovim nuklearnim kapacitetima - rekao je, misleći na američke napade na iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine. Ističući nedostatak jasnih podataka o žrtvama tokom tekućih protesta u Iranu, rekao je da nema prezizne brojke o žrtvama. - Znate, ako žele proteste, to je jedna stvar, kada počnu ubijati hiljade ljudi, a sada mi pričate o vješanju, vidjet ćemo kako će to ispasti za njih. Neće to dobro ispasti - rekao je.