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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp upozorio na vrlo oštre mjere ako Iran bude vješao demonstrante

Nisam čuo za vješanje. Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari, rekao je

Tramp upozorio na vrlo oštre mjere. AP

Anadolija

13.1.2026

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da je SAD spreman poduzeti vrlo snažne mjere ako se izvještaji da Iran planira pogubiti demonstrante pokažu tačnim.

- Nisam čuo za vješanje. Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari. Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako učine tako nešto - rekao je Tramp u intervjuu za CBS News.

Upitan o svom krajnjem cilju za Iran, Tramp je odgovorio da je krajnji cilj pobijediti i da voli pobjeđivati.

Trampovi komentari uslijedili su nakon što je upitan o izjavama koje je ranije objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, najavivši demonstrantima u Iranu da im pomoć stiže.

- Pa, ima puno pomoći na putu, i u različitim oblicima, uključujući ekonomsku pomoć. Iran smo uništili s njihovim nuklearnim kapacitetima - rekao je, misleći na američke napade na iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine.

Ističući nedostatak jasnih podataka o žrtvama tokom tekućih protesta u Iranu, rekao je da nema prezizne brojke o žrtvama.

- Znate, ako žele proteste, to je jedna stvar, kada počnu ubijati hiljade ljudi, a sada mi pričate o vješanju, vidjet ćemo kako će to ispasti za njih. Neće to dobro ispasti - rekao je.

Pozivajući se na iranske nevladine organizacije sa sjedištem u SAD-u i Norveškoj, američki emiter Fox News izvijestio je u ponedjeljak da je porodica uhapšenog demonstranta Erfana Soltanija obaviještena da je 26-godišnjak osuđen na smrt i da će kazna biti izvršena u srijedu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# PROTESTI
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