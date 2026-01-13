Delegacija Hamasa stigla u Egipat na razgovore o unapređenju primirja u Gazi

Visoka delegacija palestinske grupe otpora Hamasa stigla je kasno u utorak u Kairo na razgovore s egipatskim zvaničnicima o napretku u vezi sa sporazumom o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

U saopštenju, Hamas je naveo da delegaciju predvodi Khalil al-Hayya, vođa pokreta u Gazi i šef njegovog pregovaračkog tima.

Razgovori bi trebali biti usmjereni na završetak implementacije prekida vatre, uključujući preostale korake u prvoj fazi i ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah između Gaze i Egipta u oba smjera, navodi se u saopštenju.

Hamas je dodao da će se razgovori također baviti ubrzanjem prelaska na drugu fazu sporazuma, uključujući formiranje administrativnog odbora i završetak izraelskog povlačenja iz Gaze.

Prema saopštenju, delegacija bi se također trebala sastati s liderima palestinskih frakcija kako bi razmotrila politički i terenski razvoj događaja u Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali.

U novembru prošle godine, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo je rezoluciju koju je podržao SAD, a čiji je cilj okončanje izraelskog rata u Gazi, omogućavajući raspoređivanje privremenih međunarodnih snaga do kraja 2027. godine.

Rezolucija predviđa da Gazom upravlja prelazna palestinska tehnokratska vlada pod nadzorom izvršnog mirovnog vijeća, u skladu s prijedlogom koji je iznio američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je u septembru najavio plan od 20 tačaka u kojem se navodi okvir za prekid vatre koji uključuje oslobađanje izraelskih talaca, povlačenje Izraela iz Gaze, formiranje tehnokratske administracije i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, uz poziv Hamasu na razoružanje.