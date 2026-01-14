Tramp ponavlja netačne tvrdnje o Grenlandu: Ovo su stvarne činjenice

Američki predsjednik Donald Tramp u drugi mandat u Bijeloj kući ulazi s idejom da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland, nazivajući to pitanjem nacionalne sigurnosti, dok istovremeno ponavlja netačne tvrdnje o strateški važnom arktičkom ostrvu.

U nedavnim izjavama sugerisao je čak i mogućnost upotrebe vojne sile kako bi SAD preuzele kontrolu nad Grenlandom. Poručio je da će, ukoliko SAD ne steknu kontrolu nad ovim samoupravnim teritorijem Danske, koja je članica NATO-a, ostrvo pasti u kineske ili ruske ruke.

Associated Press je detaljno analizirao njegove izjave i objavio šta su zapravo činjenice.

Tramp o sigurnosnoj situaciji na Arktiku

- Treba nam to zato što, ako pogledate oko Grenlanda sada, tamo su ruski razarači, kineski razarači i, još važnije, ruske podmornice posvuda. Nećemo dozvoliti da Rusija ili Kina okupiraju Grenland, a to je ono što će uraditi ako mi ne reagujemo - rekao je američki predsjednik.

Činjenice: Stručnjaci su više puta odbacili Trampove tvrdnje o kineskim i ruskim vojnim snagama koje navodno vrebaju uz obalu Grenlanda. Kažu da Rusija djeluje u Barentsovom moru, uz skandinavsku obalu, dok i Kina i Rusija imaju prisustvo u Beringovom moru južno od Aljaske.

- Ta izjava nema nikakvog smisla kada je riječ o činjenicama", rekao je Andreas Østhagen, direktor istraživanja za arktičku i pomorsku politiku u Institutu Fridtjof Nansen u Oslu, i dodao: "Nema ruskih i kineskih brodova posvuda oko Grenlanda. Rusija i/ili Kina nemaju kapacitet da okupiraju Grenland ili da preuzmu kontrolu nad njim.

Inžinjer Lars Vintner rekao je za Associated Press: "Jedine Kineze koje ja vidim su u restoranu brze hrane." Istakao je da često ide u plovidbu i u lov i da nikada nije vidio ruske ili kineske brodove.

Još jedan stanovnik Grenlanda, Hans Nørgaard, izjavio je za AP da su Trampove tvrdnje "fantazija".

Lin Mortensgaard, stručnjakinja za međunarodnu politiku Arktika pri Danskom institutu za međunarodne studije, kazala je da vjerovatno postoje ruske podmornice u blizini Grenlanda, kao i drugdje širom Arktika, ali da nema površinskih plovila.

- Kina ima istraživačke brodove u centralnom Arktičkom okeanu, a i kineska i ruska vojska učestvovale su u zajedničkim vježbama na Arktiku, no one su se odvijale bliže Aljasci - navela je ona.