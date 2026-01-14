Kako Bijela kuća u tajnosti kroji sudbinu Irana s čovjekom koji decenijama ne živi tamo?

Namjera tog susreta prilično je jasna: Pahlavi pokušava sebe nametnuti kao “prijelaznog lidera” u slučaju pada Islamske Republike. Ipak, u pozadini se nazire opasan presedan – stvaranje političkog vođe izvana, oblikovanog prema interesima zapadnih sila, a ne prema volji iranskog naroda.

Tokom proteklog vikenda, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), specijalni izaslanik Bijele kuće, tajno se sastao s Rezom Pahlavijem, bivšim iranskim prijestolonasljednikom koji živi u egzilu. Kako piše portal Axios, riječ je o prvom sastanku na visokom nivou između iranske opozicije i Trumpove administracije od početka protesta koji traju već 15 dana.

Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha, nastoji se predstaviti kao navodni “spasitelj” Irana, uz prešutnu ili otvorenu podršku administracije Donalda Trampa (Trump). To čini uprkos teškom naslijeđu vlastite porodice i gotovo potpunom izostanku stvarne političke baze unutar Irana.

Dok se kriza oko Irana ne smiruje, daleko od očiju javnosti, u tihim hodnicima Vašingtona održavaju se zatvoreni sastanci čiji je cilj krojiti budućnost Irana – bez ikakvog učešća samih Iranaca.

Već dvije sedmice Pahlavi obilazi američke televizijske mreže, otvoreno pozivajući Trampa na intervenciju.

Iako je Trampova administracija u početku sumnjala u njegov stvarni utjecaj, izvještaji da demonstranti na ulicama Irana uzvikuju Pahlavijevo ime naveli su Bijelu kuću da preispita svoju strategiju.

- Došlo je do uspona Pahlavija. Čini se da se to događa organski - rekao je neimenovani američki zvaničnik za Axios.

Ipak, brojni analitičari upozoravaju da je riječ o opasnoj iluziji. Karim Sadžadpur (Karim Sadjadpour) iz Carnegie Endowmenta ističe da veliki broj demonstranata, rođenih nakon 1979. godine, osjeća nostalgiju za periodom koji nikada nisu iskusili. Za njih Pahlavi simbolizira zamišljeni “veliki Iran”, iako je stvarnost znatno složenija. Istraživanja pokazuju da, dok ga oko trećine ispitanika podržava, približno isti broj Iranaca mu se odlučno protivi, što ga čini duboko polarizirajućom, a ne ujediniteljskom figurom.

"Pomoć stiže" ili nova intervencija?

Donald Tramp je u utorak dodatno zaoštrio situaciju porukom upućenom Irancima: "Pomoć je na putu", pozivajući ih da preuzmu državne institucije.

Iako državni sekretar Marko Rubio (Marco) tvrdi da se trenutno razmatraju isključivo “ne-kinetički” odgovori, Trampova nepredvidivost ostavlja otvoren prostor za sve scenarije.

U tom političkom vakuumu, Pahlavi se nameće kao potencijalno idealan pijun Zapada. Dok iz SAD-a poziva na “osvajanje gradova” i rušenje vlasti, on to čini iz potpune sigurnosti, daleko od iranskog tla. Kritičari ga već godinama optužuju da pokušava profitirati na porodičnom imenu, bez spremnosti da snosi stvarni rizik.

Veze s Tel Avivom: Kome zapravo služi Pahlavi?

Njegov navodni “legitimitet” dodatno opterećuje historijsko naslijeđe.

Njegov otac, šah Mohammad Reza Pahlavi, u kolektivnom pamćenju nije ostao zapisan kao demokrata, već kao autokrata koji je vraćen na vlast nakon ozloglašenog puča 1953. godine.

Taj puč su, radi zaštite zapadnih naftnih interesa, direktno organizirale CIA i MI6. Danas se čini da sin slijedi sličan obrazac, tražeći stranu intervenciju kao prečicu ka vlasti.

Posebno kontroverzan segment Pahlavijevog političkog djelovanja jesu njegove bliske veze s Izraelom. Tokom 2023. godine boravio je u zvaničnoj posjeti Izraelu, kao gost premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu). Fotografije njihovog srdačnog susreta obišle su svijet i poslale jasnu poruku – Pahlavi je u potpunosti usklađen s politikom “promjene režima” koju zagovaraju Tel Aviv i jastrebovi u Vašingtonu.

Iako u javnosti tvrdi da želi biti tek “sluga naroda”, njegovi konkretni potezi ukazuju na ambiciju za vlašću osiguranom uz snažan vanjski utjecaj. Zbog toga se mnogi Iranci, ali i regionalni posmatrači, s pravom pitaju: da li je Pahlavi samo još jedna marioneta u staroj geopolitičkoj igri velikih sila?