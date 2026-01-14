Demokratija na prekretnici: Kako građani vide budućnost Venecuele nakon akcije SAD-a

Nakon što su američke specijalne snage privele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), ugled Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli porastao je gotovo preko noći.

Prema dostupnim podacima, čak je i Donald Tramp (Trump) trenutno popularniji među Venecuelancima nego u vlastitoj zemlji.

Ipak, ispod početnog talasa euforije krije se ozbiljan politički rascjep. Dok Bijela kuća insistira na stabilnosti, prije svega zbog interesa vezanih za naftu, i daje podršku kontroverznoj potpredsjednici, građani Venecuele zahtijevaju hitne izbore i potpunu smjenu aktuelne političke elite.

Stradali ljudi

Do jutra je u nasilju stradalo oko stotinu ljudi, a Nikolas Maduro, koji je autoritarno vodio zemlju od 2013. godine, završio je u pritvoru američkih specijalaca.

Prema ekskluzivnom istraživanju koje je za magazin The Economist provela istraživačka kompanija Premise, većina građana Venecuele pozitivno gleda na ovaj dramatičan razvoj događaja, iako se njihova vizija budućnosti uveliko razlikuje od one koju zagovara američki predsjednik Donald Tramp.

Istraživanje predstavlja jedan od prvih ozbiljnih uvida u raspoloženje javnosti nakon hapšenja Madura. Provedeno je putem mobilne aplikacije, na uzorku od 600 ispitanika, a rezultati su prilagođeni prema dobi i spolu kako bi odgovarali nacionalnoj strukturi stanovništva.

Maduro nepopularan

Rezultati jasno pokazuju da je Maduro bio izrazito nepopularan. Samo 13 posto ispitanih navelo je da se makar djelimično protivi njegovom hapšenju.

Još je značajnije da je više od polovine građana izjavilo da im se stav prema Sjedinjenim Američkim Državama poboljšao nakon ove akcije.

Hapšenje je među Venecuelancima probudilo nadu. Prije toga, veliki dio stanovništva vjerovao je da su osuđeni na Madurovu vlast još decenijama. Sada gotovo četiri od pet građana smatra da će politička situacija u zemlji biti bolja za godinu dana. Gotovo isti broj očekuje i poboljšanje vlastite ekonomske situacije, što predstavlja izuzetan optimizam u zemlji čija se ekonomija tokom Madurove vladavine smanjila za čak 70 posto.

Za sada, javnost pokazuje iznenađujuću toleranciju prema planovima Trampove administracije da ima ulogu u upravljanju zemljom, kao i prema snažnom interesu za venecuelansku naftu. Skoro polovina ispitanika podržava neki oblik američke uprave, dok se tome protivi svega 18 posto građana.