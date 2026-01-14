Demokratija na prekretnici: Kako građani vide budućnost Venecuele nakon akcije SAD-a

Nakon što su američke specijalne snage privele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), ugled Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli porastao je gotovo preko noći.
Prema dostupnim podacima, čak je i Donald Tramp (Trump) trenutno popularniji među Venecuelancima nego u vlastitoj zemlji.
Ipak, ispod početnog talasa euforije krije se ozbiljan politički rascjep. Dok Bijela kuća insistira na stabilnosti, prije svega zbog interesa vezanih za naftu, i daje podršku kontroverznoj potpredsjednici, građani Venecuele zahtijevaju hitne izbore i potpunu smjenu aktuelne političke elite.
Stradali ljudi
Do jutra je u nasilju stradalo oko stotinu ljudi, a Nikolas Maduro, koji je autoritarno vodio zemlju od 2013. godine, završio je u pritvoru američkih specijalaca.
Prema ekskluzivnom istraživanju koje je za magazin The Economist provela istraživačka kompanija Premise, većina građana Venecuele pozitivno gleda na ovaj dramatičan razvoj događaja, iako se njihova vizija budućnosti uveliko razlikuje od one koju zagovara američki predsjednik Donald Tramp.
Istraživanje predstavlja jedan od prvih ozbiljnih uvida u raspoloženje javnosti nakon hapšenja Madura. Provedeno je putem mobilne aplikacije, na uzorku od 600 ispitanika, a rezultati su prilagođeni prema dobi i spolu kako bi odgovarali nacionalnoj strukturi stanovništva.
Maduro nepopularan
Rezultati jasno pokazuju da je Maduro bio izrazito nepopularan. Samo 13 posto ispitanih navelo je da se makar djelimično protivi njegovom hapšenju.
Još je značajnije da je više od polovine građana izjavilo da im se stav prema Sjedinjenim Američkim Državama poboljšao nakon ove akcije.
Hapšenje je među Venecuelancima probudilo nadu. Prije toga, veliki dio stanovništva vjerovao je da su osuđeni na Madurovu vlast još decenijama. Sada gotovo četiri od pet građana smatra da će politička situacija u zemlji biti bolja za godinu dana. Gotovo isti broj očekuje i poboljšanje vlastite ekonomske situacije, što predstavlja izuzetan optimizam u zemlji čija se ekonomija tokom Madurove vladavine smanjila za čak 70 posto.
Za sada, javnost pokazuje iznenađujuću toleranciju prema planovima Trampove administracije da ima ulogu u upravljanju zemljom, kao i prema snažnom interesu za venecuelansku naftu. Skoro polovina ispitanika podržava neki oblik američke uprave, dok se tome protivi svega 18 posto građana.
Kada je riječ o budućnosti naftne industrije, stavovi su podijeljeni.
Nešto više od četvrtine smatra da bi glavnu ulogu trebala imati američka vlada, oko trećine daje prednost venecuelanskoj državi, dok gotovo 30 posto ispitanih smatra da bi privatne kompanije trebale upravljati sektorom.
Najveće neslaganje između stavova građana i Donalda Trampa odnosi se na pitanje ko treba voditi zemlju u narednom periodu. Većina Venecuelanaca želi brzu i jasnu demokratsku tranziciju.
Nakon što je najpopularnijoj opozicionoj liderici Mariji Corini Mačado (María Corina Machado) zabranjeno da se kandidira na izborima u julu 2024. godine, ona je podržala Edmunda Gonzalesa (Edmundo González). Iako je Gonzales ubjedljivo pobijedio, Maduro se uprkos tome proglasio pobjednikom.
Više od trećine građana smatra da bi Gonzales, s obzirom na osvojeni demokratski mandat, trebao odmah preuzeti vlast. Dvije trećine, međutim, smatraju da je potrebno održati nove izbore.
Od tog broja, čak 91 posto želi da se izbori održe u roku od godinu dana, dok većina insistira na roku kraćem od šest mjeseci. To je znatno brže od perioda od nekoliko godina koji su javno sugerirali pojedini članovi Trampove administracije.
Građani se snažno protive i ideji da Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), Madurova potpredsjednica, preuzme vlast, iako je to opcija koju je Tramp barem privremeno podržao.
Samo 10 posto ispitanih smatra da bi ona trebala dovršiti Madurov, kako ga nazivaju, ukradeni mandat do 2031. godine, dok tek 13 posto ima pozitivno mišljenje o njoj. Iako se Rodrigez nešto bolje percipira u kontekstu političke stabilnosti, što je glavni argument Trampove administracije, i dalje zaostaje za Mačado za čak 30 procentnih poena.
Istraživanje pokazuje i da su Donald Tramp i njegov državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izuzetno popularni u Venecueli, čak popularniji od same Mačado. Njihov rejting u Venecueli viši je nego u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ignorisanje zahtjeva
Međutim, ignorisanje zahtjeva građana za demokratijom moglo bi brzo narušiti tu popularnost i otvoriti prostor za novu nestabilnost.
Naftne investicije na koje je Trampova administracija posebno fokusirana vjerovatno će se realizirati samo ako im prethode demokratija i vladavina prava.
Put do slobodnih izbora neće biti jednostavan. Građani pokazuju ograničeno povjerenje u postojeće izborne institucije, kao i u vojsku koja bi trebala garantirati poštivanje rezultata, što jasno ukazuje na potrebu za dubokim reformama.
Zaključak The Economista je jasan: Trampova administracija bi bila mudra kada bi obnovi venecuelanske demokratije posvetila istu hitnost i ozbiljnost kakvu pokazuje prema obnovi njenih naftnih polja.