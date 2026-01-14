Video / Tramp psovao radniku Forda, pokazao mu i srednji prst

- Jedan luđak je divljački vrištao psovke u potpunom naletu bijesa, a predsjednik je dao prikladan i nedvosmislen odgovor - izjavio je direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čung (Steven Cheung).

Incident je zabilježen video snimkom, dok je Bijela kuća branila postupak kao "prikladan" odgovor osobi koja je vrištala na vrhovnog komandanta.

Video snimak u trajanju od 30 sekundi, do kojeg je došao TMZ, prikazuje osobu koja viče u pravcu predsjednika, iako nije potpuno jasno šta tačno govori. TMZ je izvijestio da je ta osoba predsjedniku navodno dovikivala "zaštitniče pedofila".

Na snimku se vidi kako predsjednik nekoliko puta pokazuje prstom prema podu fabrike dok nastavlja hodati. Zatim se čini da desnom rukom pokazuje srednji prst nekome u pogonu. Potom je prikazan drugi, uvećani snimak iste interakcije, koji također prikazuje trenutak koji TMZ sugeriše kao onaj kada osoba viče "zaštitniče pedofila", dok predsjednik stoji na jednom mjestu.

Na snimku TMZ-a, čini se da predsjednik odgovara tako što pokazuje prstom na tu osobu i dva puta izgovara "j**i se" (fuck you).

TJ Sabula, 40-godišnji radnik na traci u fabrici, izjavio je za The Washington Post da je on bio osoba koja je vikala na predsjednika. Rekao je da je suspendovan s posla dok traje istraga.

- Što se tiče toga što sam ga prozvao, definitivno se nimalo ne kajem - rekao je Sabula.

David Tovar, izvršni direktor korporativnih komunikacija u Fordu, izjavio je:

- Danas smo imali sjajan događaj i ponosni smo na to kako su naši zaposlenici predstavljali Ford. Vidjeli smo snimak na koji se referišete. Jedna od naših osnovnih vrijednosti je poštovanje i ne odobravamo da bilo ko govori bilo šta neprimjereno unutar naših objekata. Kada se to dogodi, imamo proces za rješavanje takvih situacija, ali ne ulazimo u specifična kadrovska pitanja."

Sabula je naveo da ga je Tramp mogao čuti "vrlo, vrlo, vrlo jasno" i da se specifično referisao na postupke predsjednika u vezi sa slučajem pokojnog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein).