Pahlavi poziva na podršku iranskom narodu dok protesti eskaliraju: Tramp obećava pomoć

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha i dugogodišnji protivnik vlasti iz egzila, izjavio je da su opozicione snage spremne djelovati ukoliko aktuelni klerikalni režim u Iranu doživi kolaps, te je pozvao američke zakonodavce da podrže mjere koje osnažuju iranski narod.

- Mnogi su spremni da se uključe. Unutar Irana postoji svojevrsni pandan koji u hibridnom sistemu može sarađivati s vanjskim strukturama u tom procesu. Ključno je sačuvati njihov identitet do samog kraja kako ne bi prerano bili izloženi opasnosti. Zato nije jednostavno tražiti od njih da se pojave javno, jer bi odmah bili ugroženi. Moramo biti izuzetno oprezni. Ipak, stalno smo u dijalogu s njima i pripremamo tranziciju. Čim ovaj režim padne, možemo odmah aktivirati te snage unutar zemlje - rekao je Pahlavi.

On je naglasio da je došao trenutak kada je potrebna konkretna akcija, bez obzira na stav izvršne vlasti:

- Zakonodavna vlast mora podržati sve što može osnažiti jednu naciju, jer se na kraju sve svodi na osnaživanje naroda - istakao je.

Pahlavi je poručio da su građani Irana iscrpljeni dugogodišnjom represijom.

- Došli smo do tačke kada su ljudi jednostavno siti ovog režima, uzvikuju 'smrt diktatoru'. Oni žele da se oslobode. Njihov zahtjev za slobodom naišao je na najbrutalniju reakciju režima koji vodi rat protiv svojih građana. Kako se drugačije možemo osloboditi pod tolikim pritiskom, ako u nekom trenutku nemamo podršku i zaleđe slobodnih nacija koje stoje na pravoj strani historije? Ne bacajte nas pod autobus pokušavajući pregovarati ili umirivati režim koji već 47 godina brutalizira naš narod - poručio je.