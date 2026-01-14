Šokantno: Muškarac (80) pokušao ukrcati mrtvu suprugu na let

Osamdesetogodišnji muškarac uhapšen je na aerodromu na Tenerifima, nakon što je pokušao da unese suprugu u invalidskim kolicima, iako je ona, prema svemu sudeći, već bila mrtva.

Čuvari su primijetili par prilikom prolaska kroz sigurnosna vrata. Uočili su da žena ne reaguje, da ima neuobičajeno nisku tjelesnu temperaturu i da ne pokazuje znakove disanja. Nakon toga pozvana je policija, kao i forenzička služba.

Istraga u toku

Muškarac je u početku izjavio da mu je supruga preminula nekoliko sati ranije na aerodromu.

Međutim, više zaposlenih svjedočilo je da je 80-godišnjak u nekoliko navrata pokušavao da odgovornost za smrt žene prebaci na upravu aerodroma.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti smrti.

Sličan incident

Nedavno se sličan incident dogodio i na letu kompanije EasyJet iz Malage za London, kada je također starija žena preminula.

Dok su pojedini putnici tvrdili da je žena već bila mrtva, kada ju je porodica dovela u avion, iz EasyJeta su poručili da je putnica prije ukrcavanja proglašena sposobnom za letenje.