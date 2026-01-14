Golam Hosein Mohseni-Ežei šef iranskog pravosuđa o vješanju demonstranata: "Moramo biti brzi"

Oni koji su odrubljivali glave ljudima ili spaljivali ljude na ulicama trebaju biti procesuirani i kažnjeni što je prije moguće izjavio je to šef iranskog pravosuđa Golam Hosein Mohseni-Ežei (Gholam-Hossein Mohseni-Ejei).

Mohseni-Ežei je prošle sedmice poručio da neće biti popustljivosti prema onima koji pomažu "neprijatelju" protiv iranske vlade.

- Ako je neko nekoga zapalio, nekome odsjekao glavu, onda moramo brzo obaviti svoj posao - rekao je Mohseni-Ežei tokom posjete zatvoru u kojem se nalaze pritvoreni demonstranti, prenijela je državna televizija.

On je citiran i kako govori da bi se suđenja trebala održavati javno. Kazao je da je nekoliko sati proveo u zatvoru u Teheranu kako bi se upoznao o predmetima. Mohseni-Ežei je poručio da postupci moraju biti brzi.

- Ako želimo obaviti neki posao, trebamo to učiniti sada. Ako želimo nešto napraviti, moramo to napraviti brzo - rekao je.

Dodao je i da bi odgađanje postupaka smanjilo njihov učinak:

- Ako to postane kasno, dva mjeseca, tri mjeseca kasnije, nema isti učinak. Ako želimo nešto učiniti, moramo to učiniti brzo - rekao je.