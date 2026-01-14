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NEĆE BITI POPUSTLJIVI

Golam Hosein Mohseni-Ežei šef iranskog pravosuđa o vješanju demonstranata: "Moramo biti brzi"

Ako je neko nekoga zapalio, nekome odsjekao glavu, onda moramo brzo obaviti svoj posao, rekao je Mohseni-Ežei

Golam Hosein Mohseni-Ežei. Platforma X

Z. V.

14.1.2026

Oni koji su odrubljivali glave ljudima ili spaljivali ljude na ulicama trebaju biti procesuirani i kažnjeni što je prije moguće izjavio je to šef iranskog pravosuđa Golam Hosein Mohseni-Ežei (Gholam-Hossein Mohseni-Ejei). 

Mohseni-Ežei je prošle sedmice poručio da neće biti popustljivosti prema onima koji pomažu "neprijatelju" protiv iranske vlade.

- Ako je neko nekoga zapalio, nekome odsjekao glavu, onda moramo brzo obaviti svoj posao - rekao je Mohseni-Ežei tokom posjete zatvoru u kojem se nalaze pritvoreni demonstranti, prenijela je državna televizija.

On je citiran i kako govori da bi se suđenja trebala održavati javno. Kazao je da je nekoliko sati proveo u zatvoru u Teheranu kako bi se upoznao o predmetima. Mohseni-Ežei je poručio da postupci moraju biti brzi.

- Ako želimo obaviti neki posao, trebamo to učiniti sada. Ako želimo nešto napraviti, moramo to napraviti brzo - rekao je.

Dodao je i da bi odgađanje postupaka smanjilo njihov učinak:

- Ako to postane kasno, dva mjeseca, tri mjeseca kasnije, nema isti učinak. Ako želimo nešto učiniti, moramo to učiniti brzo - rekao je.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je upozorio Iran da ne ubija pritvorene demonstrante nakon što se pojavila informacija da bi danas trebao biti obješen uhapšeni demonstrant Erfan Soltanij i da će to biti samo početak vješanja.

- Ako urade takvo nešto, poduzet ćemo vrlo snažnu akciju - izjavio je Tramp u intervjuu za CBS News, ne precizirajući kakva bi to akcija SAD-a bila.

# DEMONSTRANTI
# IRAN
# GHOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI
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