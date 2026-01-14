Ruska državna kompanija odbija Amerikancima ustupiti izvoz venecuelanske nafte

Ruska državna naftna kompanija Roszarubezhneft odbila je da preda kontrolu nad svojim operacijama u Venecueli, administraciji Donalda Trumpa, iako Washington planira upravljati tamošnjim naftnim poljima i izvozom nakon zarobljavanja Nicolása Madura.

Plan administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa predviđa preuzimanje upravljanja venecuelanskim naftnim poljima i izvozom, ali rusko prisustvo u toj zemlji najavljuje nastavak poslovanja po starom.

Kompanija koja predstavlja ruske naftne interese u Venecueli, odbila je predati kontrolu nad svojom proizvodnjom Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je Trump poručio da će njegova administracija upravljati svim aspektima proizvodnje i izvoza venezuelanske nafte.

Prema pisanju Wall Street Journala, Trump i njegovi savjetnici razmatrali su inicijativu kojom bi Sjedinjene Američke Države dobile efektivno starateljstvo nad velikim dijelom državne naftne industrije Venecuele, Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), samo nekoliko dana nakon što su američke snage zarobile venezuelanskog lidera Nicolása Madura.

Roszarubezhneft, ruska državna kompanija zadužena za strana istraživanja i bušenja, usprotivila se najavi iz Washingtona i poručila da će "nastaviti dosljedno ispunjavati svoje obaveze u bliskoj koordinaciji s međunarodnim partnerima, dajući prioritet održivom razvoju zajedničkih projekata naftne proizvodnje, infrastrukture i efikasnom odgovoru na nove izazove", izvijestio je The Moscow Times.

Kompanija je naglasila da su sva njena sredstva i dalje u vlasništvu ruske države te da će nastaviti raditi zajedno s vršiocem dužnosti predsjednika Venecuele, potpredsjednicom Dulcy Rodriguez, "na provođenju zajedničkih projekata i širenju industrijske i tehnološke saradnje na principima jednakosti, međusobnog poštovanja vlasništva i zaštite investicija".

Ukoliko bi Trumpova politika bila u potpunosti provedena, strategija bi mogla dovesti do toga da se veliki dio rezervi nafte na Zapadnoj hemisferi nađe pod američkim utjecajem, zajedno s proizvodnjom kojom već upravljaju američke kompanije drugdje. Zvaničnici administracije vide ovo kao način da se Rusija i Kina potisnu iz energetskog sektora Venecuele, uz istovremeno jačanje pregovaračke pozicije Washingtona u globalnoj ponudi nafte.

Ipak, Trumpova naftna politika u Venecueli napreduje sporo, nailazeći na preispitivanje dijela izvršnih direktora naftnih kompanija, pozvanih prošle sedmice u Bijelu kuću, kuću, koji su iskazali zabrinutost zbog pravnog okvira u Venecueli.