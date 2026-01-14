Vlada Velike Britanije ublažava plan o obaveznim digitalnim ličnim kartama nakon žestokih kritika

Britanska vlada odlučila je ublažiti planove vezane za uvođenje obaveznih digitalnih ličnih karata, kontroverzne mjere koju je ranije predstavljala kao sredstvo za efikasniju kontrolu imigracije.

Ovaj potez predstavlja najnoviji zaokret u politici vlade premijera Kira Starmera (Keir Starmer), čija oslabljena lijevo-centristička administracija trpi kritike i iz redova opozicije i od pojedinih zastupnika vladajuće Laburističke stranke.

Zvaničnici su u srijedu potvrdili da građani i rezidenti neće biti obavezni pokazivati digitalnu ličnu kartu prilikom zapošljavanja, čime je napušten ključni segment politike najavljene u septembru.

- Digitalna lična karta mogla bi biti jedan od načina da dokažete da imate pravo na rad - izjavila je za BBC ministrica saobraćaja Hajdi Aleksander (Heidi Alexander), navodeći da bi mogla stajati uz druge dokumente, poput biometrijskog pasoša.

Iz vlade je saopćeno da će detaljni planovi o digitalnim ličnim kartama biti "predstavljeni nakon pune javne konsultacije koja će uskoro biti pokrenuta".

Kir Starmer je u septembru izjavio: "nećete moći raditi u Ujedinjenom Kraljevstvu ako nemate digitalnu ličnu kartu. Tako je jednostavno".