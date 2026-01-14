Vlada Velike Britanije ublažava plan o obaveznim digitalnim ličnim kartama nakon žestokih kritika

Britanska vlada odlučila je ublažiti planove vezane za uvođenje obaveznih digitalnih ličnih karata, kontroverzne mjere koju je ranije predstavljala kao sredstvo za efikasniju kontrolu imigracije.
Ovaj potez predstavlja najnoviji zaokret u politici vlade premijera Kira Starmera (Keir Starmer), čija oslabljena lijevo-centristička administracija trpi kritike i iz redova opozicije i od pojedinih zastupnika vladajuće Laburističke stranke.
Zvaničnici su u srijedu potvrdili da građani i rezidenti neće biti obavezni pokazivati digitalnu ličnu kartu prilikom zapošljavanja, čime je napušten ključni segment politike najavljene u septembru.
- Digitalna lična karta mogla bi biti jedan od načina da dokažete da imate pravo na rad - izjavila je za BBC ministrica saobraćaja Hajdi Aleksander (Heidi Alexander), navodeći da bi mogla stajati uz druge dokumente, poput biometrijskog pasoša.
Iz vlade je saopćeno da će detaljni planovi o digitalnim ličnim kartama biti "predstavljeni nakon pune javne konsultacije koja će uskoro biti pokrenuta".
Kir Starmer je u septembru izjavio: "nećete moći raditi u Ujedinjenom Kraljevstvu ako nemate digitalnu ličnu kartu. Tako je jednostavno".
Prema njegovim riječima, ovaj plan bi doprinio smanjenju neregularne imigracije, jer bi ljudima otežao rad u sivoj ekonomiji. Također je naglasio da bi novi sistem pojednostavio pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj pomoći, brizi o djeci i drugim javnim uslugama.
Odmah nakon objave, plan je izazvao snažno protivljenje, a istraživanja javnog mnijenja pokazala su da je podrška digitalnim ličnim kartama naglo opala nakon što je Kir Starmer javno stao iza ove ideje.
Velika Britanija još od perioda neposredno nakon Drugog svjetskog rata nema obavezne lične karte za svoje građane, a sama ideja već decenijama izaziva duboke podjele. Aktivisti za građanska prava upozoravaju da ovakav sistem zadire u lične slobode i ugrožava sigurnost ličnih podataka.
Bivši premijer Toni Bler (Tony Blair) je prije dvadeset godina pokušao uvesti biometrijske lične karte kao sredstvo borbe protiv terorizma i prevara, ali je taj plan napušten zbog snažnog otpora javnosti i parlamenta.
Nakon posljednjeg zaokreta vlade, predsjednik opozicione Konzervativne stranke Kevin Holinrejk (Kevin Hollinrake) izjavio je da je "jedina dosljedna politika Laburista povlačenje". Portparolka Liberalnih demokrata Lisa Smart poručila je da Starmerov kabinet "po ovoj dinamici vjerovatno masovno naručuje tablete protiv mučnine kako bi mogli podnijeti sve ove zaokrete".