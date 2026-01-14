Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SNIMAK POSTAO VIRALAN

Lideri Južne Koreje i Japana zajedno zasvirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova

Kada smo se prošle godine sreli na APEC-u, Li je rekao da mu je san da svira bubnjeve, pa smo pripremili iznenađenje- istakla je Takači

Lideri Južne Koreje i Japana zajedno zasvirali bubnjeve. Screenshot

Z. V.

14.1.2026

Predsjednik Južne Koreje Li Jaemjung (Lee Jae-myung) i premijerka Japana Sanae Takači (Sanae Takaichi) u utorak su zajedno svirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova.

Ovaj nastup, koji je bio podsjetnik na Takačininu prošlost bubnjarke u heavy metal bendu, zaokružio je Liinu zvaničnu posjetu Japanu ove sedmice.

Ujedno je riječ i o dijelu Liinih diplomatskih nastojanja prema regionalnim silama, uključujući Japan, s kojim Južna Koreja ima složenu historiju, ali dijeli sigurnosni savez.

Bubnjarska sesija od utorka, koju je Li opisao kao pomalo nespretnu, iznjedrila je viralni video.

Tokom Leejine posjete Nari, rodnom gradu Takaichi, južnokorejski predsjednik poklonio je japanskoj premijerki bubnjarski set. Nakon nastupa, dvoje lidera razmijenilo je i potpisane palice za bubnjeve.

-Kada smo se prošle godine sreli na APEC-u, Li je rekao da mu je san da svira bubnjeve, pa smo pripremili iznenađenje- kasnije je Takači napisala na društvenoj mreži X.

Snimci zajedničkog sviranja bubnjeva naišli su na pohvale na društvenim mrežama.Između dva susjeda već dugo postoje osjetljiva pitanja, uključujući historijske sporove vezane za japansku kolonijalnu vlast i teritorijalne sporove.

Međutim, obje zemlje su saveznici Sjedinjenih Američkih Država i sarađuju kako bi se suprotstavile sve većoj asertivnosti Kine u regiji.

Takaichi je u utorak u saopćenju navela da je saradnja Japana, Južne Koreje i SAD-a postala sve važnija usljed pojačanih tenzija u strateškom okruženju regije.

Lee i Takaichi su se također dogovorili da ojačaju ekonomsku saradnju, što dolazi u trenutku kada Kina pooštrava izvoz rijetkih zemnih elemenata i robe dvostruke namjene prema Japanu.

# JUŽNA KOREJA
# JAPAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.