Lideri Južne Koreje i Japana zajedno zasvirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova

Predsjednik Južne Koreje Li Jaemjung (Lee Jae-myung) i premijerka Japana Sanae Takači (Sanae Takaichi) u utorak su zajedno svirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova.

Ovaj nastup, koji je bio podsjetnik na Takačininu prošlost bubnjarke u heavy metal bendu, zaokružio je Liinu zvaničnu posjetu Japanu ove sedmice.

Ujedno je riječ i o dijelu Liinih diplomatskih nastojanja prema regionalnim silama, uključujući Japan, s kojim Južna Koreja ima složenu historiju, ali dijeli sigurnosni savez.

Bubnjarska sesija od utorka, koju je Li opisao kao pomalo nespretnu, iznjedrila je viralni video.

Tokom Leejine posjete Nari, rodnom gradu Takaichi, južnokorejski predsjednik poklonio je japanskoj premijerki bubnjarski set. Nakon nastupa, dvoje lidera razmijenilo je i potpisane palice za bubnjeve.

-Kada smo se prošle godine sreli na APEC-u, Li je rekao da mu je san da svira bubnjeve, pa smo pripremili iznenađenje- kasnije je Takači napisala na društvenoj mreži X.

Snimci zajedničkog sviranja bubnjeva naišli su na pohvale na društvenim mrežama.Između dva susjeda već dugo postoje osjetljiva pitanja, uključujući historijske sporove vezane za japansku kolonijalnu vlast i teritorijalne sporove.