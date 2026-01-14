Iran poslao upozorenje Turskoj, Saudijskoj Arabiji i UAE: "Ako nas Tramp napadne, gađat ćemo vas..."

Iran je uputio upozorenje zemljama Bliskog istoka da bi američke vojne baze na njihovoj teritoriji mogle da budu meta napada ukoliko Sjedinjene Američke Države odluče da intervenišu, izjavio je visoki iranski zvaničnik za Rojters.

Zvaničnik je naveo da je Teheran kontaktirao države poput Saudijske Arabije, UAE i Turske, tražeći od njih da spreče potencijalne američke napade na Iran.

- Teheran je rekao zemljama regiona, od Saudijske Arabije i UAE do Turske, da će američke baze u tim zemljama biti napadnute ako SAD ciljaju Iran... tražeći od tih zemalja da spreče Vašington da napadne Iran - rekao je zvaničnik za Rojters.