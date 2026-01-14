Glavne diplomate Danske i Grenlanda stižu na sastanak kod Džej Di Vensa

Nakon prijetnji predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) da preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Dansk.

Ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se u Bijeloj kući s američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vanceom).

Tramp je izjavio da je strateški smješteni i bogati mineralima otok od ključnog značaja za sigurnost SAD-a i da Sjedinjene Američke Države moraju biti njegovi vlasnici kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga zauzmu.

Kada se danski ministar vanjskih poslova Lars Loke Rasmusen (Løkke Rasmussen) i njegova grenlandska kolegica Vivijan Mortzfeldt (Vivian Motzfeldt) sastanu s Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom (Marcom), njihov cilj bit će smirivanje krize i pronalaženje diplomatskog puta koji bi zadovoljio američke zahtjeve za većom kontrolom, rekli su analitičari.

Pravo Grenlanda na samoopredjeljenje

Lideri najvećeg otoka na svijetu su do nedavno naglašavali pravo Grenlanda na samoopredjeljenje. Međutim, u utorak su u svojim javnim izjavama više isticali jedinstvo Grenlanda s Danskom.

- Suočavamo se s geopolitičkom krizom, i ako moramo birati između SAD-a i Danske ovdje i sada, biramo Dansku. Stojimo ujedinjeni u Kraljevini Danskoj - rekla je Nilsen (Nielsen) zajedno sa svojom danskom kolegicom Mejt Mederiksen (Mette Frederiksen) u Kopenhagenu u utorak.

Mortzfeldt je imala sličnu poruku.

- Biramo Grenland koji poznajemo danas, kao dio Kraljevine Danske- rekla je u saopćenju koje je u utorak kasno objavio danski ambasador u SAD-u.

No, ta poruka nije mnogo promijenila stavVašingtona (Washingtona) prema ovom pitanju.

Tramp je odbacio Nilseninu izjavu da Grenland preferira ostati dio Danske.

-To je njihov problem. Ne slažem se s njima. Ne znam ko je on. Ne znam ništa o njemu, ali to će mu biti veliki problem- rekao je Tramp.

Američki planovi za Grenland

Zvaničnici Bijele kuće raspravljali su o raznim planovima kako dovesti Grenland pod američku kontrolu, uključujući potencijalnu upotrebu američke vojske i jednokratna plaćanja Grenlanđanima kako bi ih uvjerili da se odvoje.