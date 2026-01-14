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RASTUĆE TENZIJE

Danska započela raspoređivanje vojne opreme i naprednih vojnih jedinica na Grenland

Sada idemo naprijed s cijelim pitanjem snažnijeg i trajnijeg prisustva danske odbrane

Danska vojska. Dansko ministarstvo odbrane

Z. V.

14.1.2026

Uslijed rastućih tenzija oko strateškog značaja arktičkog ostrva Grenlanda i obnovljene retorike iz Sjedinjenih Američkih Država Danska je započela raspoređivanje vojne opreme i napredih vojnih jedinica na Grenland, prenose danski mediji. 

Prethodna komandna jedinica već je upućena na Grenland kako bi pripremila logistiku i infrastrukturu za mogući dolazak većih danskih i savezničkih snaga, izvijestio je u srijedu lokalni emiter DR.

Uloga ove prethodne jedinice uključuje osiguravanje da su objekti i linije snabdijevanja spremni za prijem glavnih snaga u kasnijoj fazi.

Očekuje se da pojačanja uključe vojnike iz jedinica Danske kopnene vojske, s ciljem jačanja prisustva Oružanih snaga Danske na ostrvu.

Međutim, veći dio preostalih borbenih kapaciteta Danske trenutno je vezan za obaveze u okviru NATO-a u baltičkim državama.

Grenland, samoupravna teritorija unutar Kraljevine Danske, privlači interes SAD-a zbog svog strateškog položaja i ogromnih mineralnih resursa.

Danska i Grenland odbacili su prijedloge o prodaji teritorije, ponovo potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.

U utorak je danski ministar odbrane Trols Lund Paulsen (Troels Lund Poulsen) potvrdio planove za snažnije i trajnije vojno prisustvo na Grenlandu.

- Sada idemo naprijed s cijelim pitanjem snažnijeg i trajnijeg prisustva danske odbrane na Grenlandu, ali i uz učešće drugih zemalja. Kao što smo imali 2025. godine, kada smo vidjeli da su druge zemlje NATO-a učestvovale u vježbama i obukama na Grenlandu, tako ćemo to vidjeti i 2026. godine - rekao je.

U nedjelju je Tramp (Trump) izjavio da SAD moraju preuzeti Grenland kako bi spriječile da ostrvo preuzmu Rusija ili Kina. Ranije je vlasništvo nad Grenlandom opisao kao "apsolutnu nužnost" za ekonomsku sigurnost SAD-a, uporedivši to s "velikim poslovima s nekretninama".

# GRENLAND
# VOJSKA
# DANSKA
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