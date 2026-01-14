Danska započela raspoređivanje vojne opreme i naprednih vojnih jedinica na Grenland

Uslijed rastućih tenzija oko strateškog značaja arktičkog ostrva Grenlanda i obnovljene retorike iz Sjedinjenih Američkih Država Danska je započela raspoređivanje vojne opreme i napredih vojnih jedinica na Grenland, prenose danski mediji.

Prethodna komandna jedinica već je upućena na Grenland kako bi pripremila logistiku i infrastrukturu za mogući dolazak većih danskih i savezničkih snaga, izvijestio je u srijedu lokalni emiter DR.

Uloga ove prethodne jedinice uključuje osiguravanje da su objekti i linije snabdijevanja spremni za prijem glavnih snaga u kasnijoj fazi.

Očekuje se da pojačanja uključe vojnike iz jedinica Danske kopnene vojske, s ciljem jačanja prisustva Oružanih snaga Danske na ostrvu.

Međutim, veći dio preostalih borbenih kapaciteta Danske trenutno je vezan za obaveze u okviru NATO-a u baltičkim državama.

Grenland, samoupravna teritorija unutar Kraljevine Danske, privlači interes SAD-a zbog svog strateškog položaja i ogromnih mineralnih resursa.

Danska i Grenland odbacili su prijedloge o prodaji teritorije, ponovo potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.