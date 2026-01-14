Timošenko optužena za korupciju: U uredu stranke pronađena veća količina gotovine

Julija Timošenko, istaknuta ukrajinska opoziciona političarka i bivša premijerka optužena je od strane istražitelja za borbu protiv korupcije u Ukrajini, da je organizirala šemu podmićivanja zastupnika, koja je navodno uključivala i zastupnike iz stranke samog Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), s ciljem da ga potkopa.

Međunarodnu prepoznatljivost Timošenko je stekla tokom Narandžaste revolucije u Ukrajini 2004. godine, a 2011. je zatvorena po politički motiviranim optužbama njenog glavnog rivala Viktora Janukoviča, proruskog predsjednika, prije nego što je oslobođena tokom protesta Euromajdana, piše Guardian.

Politička previranja

Glasnogovornik Specijaliziranog tužilaštva za borbu protiv korupcije (SAPO) saopćio je u srijedu da je Timošenko optužena nakon što su uredi njene stranke "Otadžbina" kasno u utorak navečer pretreseni od strane službenika SAPO-a i Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU).

Stranka Julije Timošenko ima 25 od ukupno 450 mjesta u ukrajinskom parlamentu, Vrhovnoj radi.

Iako Timošenko nije formalno imenovana, istražitelji su u Ukrajini medijima dali informacije o njenoj umiješanosti, dok je ona objavila saopćenje u kojem negira sve optužbe.

Ovaj slučaj dolazi u jeku niza nedavnih visokoprofilnih antikorupcijskih istraga koje su obuhvatile i osobe iz najužeg kruga predsjednika Zelenskog. Politička previranja u Ukrajini dodatno su pojačana rastućim očekivanjima održavanja izbora ukoliko dođe do prekida vatre s Rusijom, ideje koju je ohrabrivao i sam Zelenski.

Optužbe protiv članova Zelenskog unutrašnjeg kruga dovele su do tekuće političke rekonstrukcije, i to u trenutku kada se zemlja suočava s krizom izazvanom dugotrajnim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu.

Prema izvještajima ukrajinskih medija, optužbe protiv Timošenko odnose se na isplatu mita političarima kako bi glasali zajedno s njenom strankom, uključujući glasanja za smjenu šefa državne sigurnosne službe i ministra odbrane, kao i za podršku kandidatima koje je ona predlagala.

Instrukcije za glasanje

Prema navodno presretnutom razgovoru između Timošenko i neimenovanog zastupnika, koji su objavili istražitelji, Timošenko je planirala koristiti aplikaciju Signal za slanje instrukcija o glasanju, sugerirajući da je cilj bio "razbiti većinu" koju Zelenski ima u parlamentu.

Timošenko je na Facebooku objavila saopćenje u kojem negira bilo kakvu povezanost s objavljenim audiosnimcima.

- Zvanično izjavljujem da objavljeni audiozapisi nemaju nikakve veze sa mnom. Odbacujem sve optužbe i na sudu ću dokazati da su neosnovane - poručila je.

Video koji su objavile antikorupcijske agencije prikazuje zapljenu gotovine u američkim dolarima tokom pretresa provedenih u utorak.