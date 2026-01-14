Šta se desilo na međuvladinoj sjednici u UN-u: BiH uz jasnu poruku Brisela

Posljednji stav Evropske unije iznesen u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku je jasan politički signal o smjeru u kojem EU namjerava razvijati svoje buduće mirovne i vanjskopolitičke inicijative.

Za BiH je posebno značajna jer se u euroatlantskim krugovima dugoročna stabilnost BiH i Zapadnog Balkana i dalje vidi kao otvoreno političko pitanje.

Na međuvladinoj sjednici u ponedjeljak ambasador EU u Ujedinjenim nacijama Stavros Lambrinidis jasno je iznio stav Brisela da je prevencija sukoba znatno isplativija od odgovora na krizu.

Za EU kao globalnog aktera za mir, prevencija sukoba ključni je cilj vanjske politike, rečeno je. Najbolje garancije su ono što Brisel i od BiH očekuje da bi napravila korak ka EU, demokratsko upravljanje, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. Potičemo dalje jačanje veza između prevencije sukoba, ciljeva održivog razvoja i izgradnje mira.