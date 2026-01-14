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SIGURNOST

Šta se desilo na međuvladinoj sjednici u UN-u: BiH uz jasnu poruku Brisela

Prevencija sukoba znatno isplativija od odgovora na krizu, kazao je ambasador EU u UN-u

Sjedište UN-a. AP

Piše: Lejla Saric

14.1.2026

Posljednji stav Evropske unije iznesen u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku je jasan politički signal o smjeru u kojem EU namjerava razvijati svoje buduće mirovne i vanjskopolitičke inicijative.

Za BiH je posebno značajna jer se u euroatlantskim krugovima dugoročna stabilnost BiH i Zapadnog Balkana i dalje vidi kao otvoreno političko pitanje.

Na međuvladinoj sjednici u ponedjeljak ambasador EU u Ujedinjenim nacijama Stavros Lambrinidis jasno je iznio stav Brisela da je prevencija sukoba znatno isplativija od odgovora na krizu.

Za EU kao globalnog aktera za mir, prevencija sukoba ključni je cilj vanjske politike, rečeno je. Najbolje garancije su ono što Brisel i od BiH očekuje da bi napravila korak ka EU, demokratsko upravljanje, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. Potičemo dalje jačanje veza između prevencije sukoba, ciljeva održivog razvoja i izgradnje mira.

Lambrinidis: EU ambasador. Facebook

Uz ovaj stav koji je iznijelo Kiparsko predsjedništvo Evropskom unijom na Arria-formula sastanku u Vijeću sigurnosti UN-a stala je i BiH, kao i države članice i zemlje kandidati. Bosna i Hercegovina se zvanično uskladila s ovom izjavom.

Arria-formula sastanci predstavljaju neformalni mehanizam Vijeća sigurnosti UN-a koji omogućava otvoreniju razmjenu stavova između država članica, međunarodnih organizacija i civilnog društva, bez donošenja pravno obavezujućih odluka. Upravo u tom formatu često se testiraju novi politički koncepti koji kasnije mogu postati dio zvaničnih međunarodnih politika.

U kontekstu Bosne i Hercegovine, poruke iz Njujorka dodatno naglašavaju očekivanja EU u smislu inkluzivnog dijaloga, jačanja institucija i održivog mira kao ključnih elemenata budućih reformskih procesa.

# EU
# BIH
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