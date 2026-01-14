SAD privremeno obustavljaju prijem imigrantskih viznih zahtjeva iz BiH

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država objavilo je da od 21. januara 2026. godine privremeno obustavlja obradu imigrantskih viza za ukupno 75 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, dok se vrši revizija procedura za procjenu da li bi aplikanti mogli postati “javnim teretom” u SAD-u.

Prema saopćenju State Departmenta, privremena pauza će biti na snazi neodređeno, dok konzularni službenici pregledavaju i pooštravaju kriterije provjere aplikacija. Među pogođenim zemljama nalaze se i Somalija, Rusija, Afganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigerija, Tajland i Jemen.

Ovaj potez dolazi u trenutku pojačane kontrole nad somalskim državljanima, nakon skandala s prevarama u Minnesoti koji se odnosio na programe javnih beneficija finansirane iz poreza. Mnogi uključeni u taj slučaj bili su Somalci ili somalskog porijekla.

U novembru 2025. State Department je uputio smjernice konzularnim postovima širom svijeta, nalažući strožu primjenu dugogodišnje odredbe o “javnom teretu”. Pravila omogućavaju odbijanje viza na osnovu faktora poput starosti, zdravstvenog stanja, poznavanja engleskog jezika, finansijske situacije i moguće potrebe za dugoročnom socijalnom podrškom.

Portparol State Departmenta Tommy Piggott izjavio je za Fox News: “Ministarstvo vanjskih poslova će koristiti svoja dugogodišnja ovlaštenja da potencijalnim imigrantima koji bi postali javni teret u SAD i iskorištavali velikodušnost američkog naroda odbije vizu. Imigracija iz ovih 75 zemalja će biti pauzirana dok State Department ne revidira procedure obrade viza kako bi se spriječio ulazak stranih državljana koji bi koristili socijalne i javne beneficije."

Kompletna lista pogođenih zemalja uključuje: Afganistan, Albanija, Alžir, Antigua i Barbuda, Armenija, Azerbejdžan, Bahami, Bangladeš, Barbados, Bjelorusija, Belize, Butan, Bosna i Hercegovina, Brazil, Burma, Kambodža, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbija, Obala Slonovače, Kuba, Demokratska Republika Kongo, Dominika, Egipat, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberija, Libija, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Maroko, Nepal, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Kongo, Rusija, Ruanda, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tajland, Togo, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen. Odluka ne obuhvata obradu turističkih viza.