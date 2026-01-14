Saudijska Arabija poručila da neće dozvoliti da se koristi njihova teritorija za napad na Iran

Saudijska Arabija poručila je Iranu da neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora niti teritorije za eventualne napade na Islamsku Republiku, potvrdila su za AFP dva izvora bliska vlastima u Rijadu. Ova poruka dolazi u trenutku pojačanih regionalnih napetosti i prijetnji iz Washingtona prema Teheranu.

Sjedinjene Američke Države upozorile su Iran na moguće vojne mjere zbog gušenja antivladinih protesta, dok je Teheran najavio odmazdu protiv američkih vojnih ciljeva u slučaju napada. Iako SAD raspolažu snažnim vojnim prisustvom u Zaljevu, uključujući i baze u Saudijskoj Arabiji, Rijad se odlučio na potez kojim nastoji smiriti situaciju sa svojim regionalnim rivalom.

Kako je naveo izvor blizak saudijskoj vojsci, Iran je direktno obaviješten da Saudijska Arabija neće učestvovati u bilo kakvoj vojnoj akciji protiv njega, niti će dozvoliti da se njena teritorija ili zračni prostor koriste u te svrhe. Drugi izvor blizak vladi potvrdio je da je poruka zvanično prenesena iranskim vlastima.