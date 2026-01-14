Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJAD

Saudijska Arabija poručila da neće dozvoliti da se koristi njihova teritorija za napad na Iran

Ovakav stav Rijada uslijedio je nakon oštrih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je zaprijetio snažnom reakcijom ukoliko iranske vlasti započnu pogubljenja demonstranata

Mohamed bin Salman. AP

S. S.

14.1.2026

Saudijska Arabija poručila je Iranu da neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora niti teritorije za eventualne napade na Islamsku Republiku, potvrdila su za AFP dva izvora bliska vlastima u Rijadu. Ova poruka dolazi u trenutku pojačanih regionalnih napetosti i prijetnji iz Washingtona prema Teheranu.

Sjedinjene Američke Države upozorile su Iran na moguće vojne mjere zbog gušenja antivladinih protesta, dok je Teheran najavio odmazdu protiv američkih vojnih ciljeva u slučaju napada. Iako SAD raspolažu snažnim vojnim prisustvom u Zaljevu, uključujući i baze u Saudijskoj Arabiji, Rijad se odlučio na potez kojim nastoji smiriti situaciju sa svojim regionalnim rivalom.

Kako je naveo izvor blizak saudijskoj vojsci, Iran je direktno obaviješten da Saudijska Arabija neće učestvovati u bilo kakvoj vojnoj akciji protiv njega, niti će dozvoliti da se njena teritorija ili zračni prostor koriste u te svrhe. Drugi izvor blizak vladi potvrdio je da je poruka zvanično prenesena iranskim vlastima.

Ovakav stav Rijada uslijedio je nakon oštrih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je zaprijetio snažnom reakcijom ukoliko iranske vlasti započnu pogubljenja demonstranata. U intervjuu za CBS News Tramp je rekao da će SAD „reagovati vrlo snažno“ ako do toga dođe, a u dodatnim izjavama naglasio je da će se vidjeti kako će se takvi potezi završiti po Iran.

Tokom posjete jednoj fabrici u Michiganu, Tramp je ponovio poruke objavljene na društvenim mrežama, navodeći da je „pomoć na putu“ za iranske demonstrante, iako nije pojasnio o kakvoj pomoći je riječ, dodavši da su podaci o broju žrtava i dalje nejasni.

Napetosti se, u međuvremenu, osjećaju širom regije. Katar je ranije saopćio da je povlačenje dijela osoblja iz zračne baze Al Udeid povezano s aktuelnim regionalnim tenzijama. U saopćenju katarskog Međunarodnog ureda za medije navodi se da zemlja poduzima sve neophodne mjere radi zaštite sigurnosti građana i stanovnika, kao i kritične infrastrukture i vojnih objekata.

# SAUDIJSKA ARABIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.