Tramp: Ubijanje u Iranu je stalo, nema planova za pogubljenja

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da, prema informacijama kojima raspolaže, nasilje nad antivladinim demonstrantima u Iranu slabi te da trenutno ne postoje planovi za njihova pogubljenja. Time je ublažio ranije oštre poruke koje je uputio Teheranu.

Govoreći iz Ovalnog ureda, Tramp je naglasio da su mu pouzdani izvori prenijeli kako je primjena smrtonosne sile zaustavljena i da nema najava ni pojedinačnih ni masovnih smrtnih kazni. Dodao je da će se uskoro znati više detalja o stvarnom stanju na terenu.

Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je Tramp upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle poduzeti vrlo snažne mjere ukoliko Iran započne s pogubljenjima uhapšenih demonstranata, te poručio da je pomoć iranskim demonstrantima „na putu“.

Vašington je posljednjih dana pojačao pritisak na Teheran zbog protesta koji su izbili krajem prošlog mjeseca, a koje su izazvali teški ekonomski uslovi. S druge strane, iranske vlasti optužuju Sjedinjene Američke Države i Izrael da stoje iza nemira, opisujući proteste kao nasilne nerede i terorističke aktivnosti potaknute izvana.