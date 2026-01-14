U trenutku kada je Tramp smirio retoriku prema Iranu: Šest američkih aviona poletjelo iz vojne baze u Kataru

Šest američkih aviona-tankera poletjelo je prema jugu iz zračne baze u Kataru, objavili su svjetski mediji pozivajući se na podatke o letovima. Riječ je o strateškim tankerima Boeing KC-135 Stratotanker Ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih Američkih Država, koji su uzletjeli iz zračne baze Al Udeid u Kataru.

Ovi avioni namijenjeni su dopunjavanju gorivom borbenih i transportnih letjelica u zraku, a KC-135 predstavlja jedan od ključnih elemenata u velikim operacijama američkog ratnog zrakoplovstva.

Ovakve informacije dolaze u trenutku kada predsjednik SAD Donald Tramp tvrdi da njegove informacije govore da su pogubljenja u Iranu stala.