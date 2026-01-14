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GOVORIO ZA FOX NEWS

Iranski šef diplomatije na američkoj televiziji: Nakon tri dana vlada mir, htjeli su Trampa uvući u rat

Odbacio je optužbe da su sigurnosne snage ciljale mirne demonstrante te poručio da su se borili protiv terorista, a ne demonstranata

Abas Aragči. FOX News

S. S.

14.1.2026

Šef iranske diplomatije Abas Aragči dao je intervju za Fox News blizak predsjedniku SAD Donaldu Tramp, gdje je poručio da iranska vlada ima potpunu kontrolu nad situacijom u zemlji nakon tri dana nasilnih protesta.

Aragči je nemire opisao kao organiziranu zavjeru, a ne narodni bunt.

- Nakon tri dana terorističkih operacija, sada vlada mir. Imamo potpunu kontrolu - istakao je.

Odbacio je optužbe da su sigurnosne snage ciljale mirne demonstrante te poručio da su se borili protiv terorista, a ne demonstranata.

- Oni su počeli pucati na ljude jer su htjeli uvući Trampa u rat. To je bila izraelska zavjera - istakao je Aragči.

Aragči je imao poruku i za Donalda Trampa.

- Moja poruka Trumpu je: Nemojte ponoviti istu grešku koju ste napravili u junu. Znate, ako ponovo pokušate s neuspjelim iskustvom, dobit ćete isti rezultat. Između rata i diplomatije, diplomatija je bolji put - istakao je.

Ranije je Tramp kazao da nema više nasilja protiv demonstranata.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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