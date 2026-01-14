Iranski šef diplomatije na američkoj televiziji: Nakon tri dana vlada mir, htjeli su Trampa uvući u rat

Aragči je nemire opisao kao organiziranu zavjeru, a ne narodni bunt.

Šef iranske diplomatije Abas Aragči dao je intervju za Fox News blizak predsjedniku SAD Donaldu Tramp, gdje je poručio da iranska vlada ima potpunu kontrolu nad situacijom u zemlji nakon tri dana nasilnih protesta.

Odbacio je optužbe da su sigurnosne snage ciljale mirne demonstrante te poručio da su se borili protiv terorista, a ne demonstranata.

- Oni su počeli pucati na ljude jer su htjeli uvući Trampa u rat. To je bila izraelska zavjera - istakao je Aragči.

Aragči je imao poruku i za Donalda Trampa.

- Moja poruka Trumpu je: Nemojte ponoviti istu grešku koju ste napravili u junu. Znate, ako ponovo pokušate s neuspjelim iskustvom, dobit ćete isti rezultat. Između rata i diplomatije, diplomatija je bolji put - istakao je.

Ranije je Tramp kazao da nema više nasilja protiv demonstranata.