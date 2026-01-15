Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, objavio je videosnimak u kojem je iznio vlastitu viziju Irana pod njegovim vodstvom, pri čemu je kao jedan od prvih poteza najavio priznavanje Izraela.

U novom obraćanju koje je podijelio na društvenoj mreži X (X – bivši Twitter), Pahlavi navodi da bi, ukoliko dođe na vlast, zatvorio iranski nuklearni program te radio na normalizaciji odnosa Teherana s Izraelom, što vidi kao ključne smjernice svoje politike.

- Slobodan Iran će raditi s globalnim i regionalnim partnerima na suzbijanju terorizma, organizovanog kriminala, ekstremističkog islama i krijumčarenja droge - rekao je, između ostalog, Pahlavi.