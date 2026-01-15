Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, objavio je videosnimak u kojem je iznio vlastitu viziju Irana pod njegovim vodstvom, pri čemu je kao jedan od prvih poteza najavio priznavanje Izraela.
U novom obraćanju koje je podijelio na društvenoj mreži X (X – bivši Twitter), Pahlavi navodi da bi, ukoliko dođe na vlast, zatvorio iranski nuklearni program te radio na normalizaciji odnosa Teherana s Izraelom, što vidi kao ključne smjernice svoje politike.
- Slobodan Iran će raditi s globalnim i regionalnim partnerima na suzbijanju terorizma, organizovanog kriminala, ekstremističkog islama i krijumčarenja droge - rekao je, između ostalog, Pahlavi.
Posebnu pažnju privukao je dio njegovog izlaganja koji se odnosi na vanjsku politiku, onako kako je zamišljaju on i njegovi politički saveznici.
- Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama će biti normalizovani, a naše prijateljstvo sa Amerikom i njenim narodom će biti obnovljeno. Država Izrael će odmah biti priznata. Ići ćemo ka proširenju Abrahamovih sporazuma u Ksirijske sporazume, spajajući slobodan Iran s Izraelom i arapskim svijetom - objavio je Pahlavi.
Ipak, za sada se čini da njegova višedecenijska nastojanja da sruši aktuelnu vlast u Teheranu i omogući povratak njegove porodice na vlast još uvijek nemaju realan epilog.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je ranije u intervjuu za Reuters da "nije siguran" da Pahlavi uopće uživa dovoljnu podršku unutar Irana kako bi preuzeo vlast.
Tramp je također ranije kazao da se stanje u Iranu stabilizovalo te da "čuje dobre izvještaje" kada je riječ o odnosu vlasti prema demonstrantima, čime je, barem u ovom trenutku, praktično isključena mogućnost vojne intervencije SAD-a u Iranu.