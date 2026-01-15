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OŠTRE RIJEČI

Vlada Francuske preživjela dva glasanja o povjerenju, premijer optužio opoziciju: "Vi ste kao snajperisti"

Unutar zemlje vi ste vlada vazala koji služe bogatim, rekla je Pano

Sebastien Lekornu. AP

A. O.

15.1.2026

Francuski premijer Sebastien Lekornu (Sébastien Lecornu) u srijedu je preživio dva glasanja o nepovjerenju u parlamentu, čime je vladi omogućen prostor da se u narednim danima ponovo fokusira na novi politički sukob oko budžeta.

Inicijative za izglasavanje nepovjerenja pokrenule su krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje (Rassemblement National – RN) i krajnje ljevičarska Nepokorena Francuska (La France Insoumise – LFI), a povod je bilo nezadovoljstvo trgovinskim sporazumom Evropske unije s južnoameričkim blokom Mercosur.

Zeleno svjetlo

Iako se Francuska protivila tom sporazumu, zemlje članice Evropske unije su prošle sedmice dale zeleno svjetlo za njegovo potpisivanje s Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem. RN i LFI optužili su francusku vladu da nije učinila dovoljno kako bi spriječila njegovo usvajanje.

- Unutar zemlje vi ste vlada vazala koji služe bogatima. Izvan zemlje ponižavate našu naciju pred Evropskom komisijom i američkim carstvom - rekla je glavna zastupnica LFI-a Matilda Pano (Mathilde Panot), obraćajući se vladi u parlamentu uoči srijednog glasanja.

Socijalistička partija je ranije jasno poručila da neće podržati prijedloge za izglasavanje nepovjerenja, dok su i konzervativni Republikanci saopćili da ne namjeravaju rušiti vladu zbog pitanja Mercosura.

Dva prijedloga

Zbog toga su oba prijedloga propala. Inicijativa koju je podnijela LFI dobila je 256 glasova za, što je 32 glasa manje od potrebne većine. Drugi prijedlog, koji je pokrenula krajnja desnica, osvojio je svega 142 glasa i također nije uspio.

Lekornu je nakon glasanja poručio da vrijeme utrošeno na ove procedure dodatno usporava ionako zahtjevne rasprave o budžetu za 2026. godinu, na koje bi se, prema njegovim riječima, politički akteri trebali usmjeriti.

- Vi se ponašate kao snajperisti koji leže u zasjedi, pucajući u leđa izvršnoj vlasti upravo u trenutku kada se moramo suočiti s međunarodnim poremećajima - rekao je premijer.

Jedna od opcija u vezi s budžetom za 2026. godinu, prema navodima izvora iz vlade, jeste da Lekornu posegne za članom 49.3 Ustava, kojim bi zakon o finansijama bio usvojen bez glasanja u parlamentu, nakon konsultacija sa svim parlamentarnim grupama osim RN-a i LFI-a. Takav potez gotovo sigurno bi doveo do novih prijedloga za izglasavanje nepovjerenja.

Zastupnici, prema izvorima, žele okončati višesedmična politička natezanja oko budžeta, čak i po cijenu da budžetski deficit Francuske ostane blizu pet posto.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron), prema izjavama ljudi iz njegovog okruženja, želi da budžet bude usvojen već u januaru te je, kako navode, "neutralan" po pitanju načina na koji će se to postići.

Vladina glasnogovornica Mod Brežon (Maud Bregeon) izjavila je u utorak da "ništa nije isključeno" kada je riječ o proceduri usvajanja budžeta.

Francuska politička scena je nestabilna još od 2022. godine, kada je Makron izgubio parlamentarnu većinu. Problemi su dodatno eskalirali sredinom 2024. godine, kada je neočekivano raspisao prijevremene parlamentarne izbore, koji su rezultirali tzv. „obješenim“ parlamentom, podijeljenim između tri jasno izražena ideološka bloka: njegove centrodesne koalicije, ljevice i Nacionalnog okupljanja.

# EMMANUEL MACRON
# FRANCUSKA
# SÉBASTIEN LECORNU
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