Vlada Francuske preživjela dva glasanja o povjerenju, premijer optužio opoziciju: "Vi ste kao snajperisti"

Francuski premijer Sebastien Lekornu (Sébastien Lecornu) u srijedu je preživio dva glasanja o nepovjerenju u parlamentu, čime je vladi omogućen prostor da se u narednim danima ponovo fokusira na novi politički sukob oko budžeta.

Inicijative za izglasavanje nepovjerenja pokrenule su krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje (Rassemblement National – RN) i krajnje ljevičarska Nepokorena Francuska (La France Insoumise – LFI), a povod je bilo nezadovoljstvo trgovinskim sporazumom Evropske unije s južnoameričkim blokom Mercosur.

Zeleno svjetlo

Iako se Francuska protivila tom sporazumu, zemlje članice Evropske unije su prošle sedmice dale zeleno svjetlo za njegovo potpisivanje s Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem. RN i LFI optužili su francusku vladu da nije učinila dovoljno kako bi spriječila njegovo usvajanje.

- Unutar zemlje vi ste vlada vazala koji služe bogatima. Izvan zemlje ponižavate našu naciju pred Evropskom komisijom i američkim carstvom - rekla je glavna zastupnica LFI-a Matilda Pano (Mathilde Panot), obraćajući se vladi u parlamentu uoči srijednog glasanja.

Socijalistička partija je ranije jasno poručila da neće podržati prijedloge za izglasavanje nepovjerenja, dok su i konzervativni Republikanci saopćili da ne namjeravaju rušiti vladu zbog pitanja Mercosura.

Dva prijedloga

Zbog toga su oba prijedloga propala. Inicijativa koju je podnijela LFI dobila je 256 glasova za, što je 32 glasa manje od potrebne većine. Drugi prijedlog, koji je pokrenula krajnja desnica, osvojio je svega 142 glasa i također nije uspio.

Lekornu je nakon glasanja poručio da vrijeme utrošeno na ove procedure dodatno usporava ionako zahtjevne rasprave o budžetu za 2026. godinu, na koje bi se, prema njegovim riječima, politički akteri trebali usmjeriti.