"Prekretnica" u odnosima između Kanade i Kine

Šef kineske diplomatije izjavio je u četvrtak da posjeta kanadskog premijera Marka Carneyja Pekingu označava "prekretnicu" u dugogodišnjim napetim odnosima između dvije zemlje.

Prva posjeta kanadskog lidera Pekingu u osam godina bila je "prekretnica i simbol za odnose između dvije zemlje", naveo je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi u saopštenju.

- Lideri dvije zemlje održat će sastanke i razgovore, za koje vjerujem da će otvoriti nove perspektive za bilateralne odnose - dodao je.

Carney, koji je također rekao da se veze između dvije strane mijenjaju, sastaje se u četvrtak u Pekingu s najvišim kineskim liderima, dok se udaljava od tradicionalnog saveznika Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon agresivnih tarifa predsjednika Donalda Trumpa na kanadske proizvode, Carney je nastojao smanjiti ekonomsku ovisnost svoje zemlje o njenom glavnom tržištu, Sjedinjenim Američkim Državama.

Video kineskih državnih medija pokazao je Carneyjev dolazak u Peking u svoju četverodnevnu državnu posjetu kasno u srijedu navečer, gdje ga je dočekao crveni tepih.

Planirano je da se sastane s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Qiangom, između ostalih vladinih i poslovnih lidera, radi trgovinskih razgovora.

Veze između dvije nacije su oslabile 2018. godine, kada je Kanada uhapsila kćerku osnivača Huaweija po američkoj potjernici, a Kina je u znak odmazde pritvorila dva Kanađanina zbog optužbi za špijunažu.