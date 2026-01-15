Proglašeno vanredno stanje u energetskom sektoru Ukrajine zbog jakih hladnoća

Ruski napadi i dalje ostavljaju hiljade stanovnika bez struje, pa je Ukrajina proglasila vandredno stanje u energetskom sektoru zemlje, s posebnim fokusom na Kijev.

Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky), predsjednik Ukrajine optužio je Moskvu da namjerno iskorištava oštre zimske uslove kao dio svoje ratne strategije, a noćne temperature u Kijevu su nedavno pale na 20 stepeni celzija ispod nule.

Proglašenje vanrednog stanja dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio da je Ukrajina manje spremna za postizanje dogovora, za razliku od Rusije.

Na pitanje zašto mirovni pregovori još nisu riješili sukob, Tramp je kratko odgovorio: "Zelenski".

Posljednjih sedmica, ruski napadi na Kijev ostavili su hiljade domova bez struje, grijanja ili vode. Nakon jedne posebno intenzivne noći raketnih i napada dronovima prošle sedmice, 70 posto glavnog grada ostalo je bez struje nekoliko sati.

Nakon posebnog sastanka kabineta, Zelenski je rekao da će biti formirana operativna grupa koja radi 24 sata dnevno kako bi sanirala štetu uzrokovanu ruskim napadima i pogoršanjem vremenskih uslova.