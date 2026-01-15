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ČEKAJU SUĐENJE

London: Nakon 73 dana pritvoreni aktivisti Palestinske akcije prekinuli štrajk glađu

BBC saznaje da je jedan od aktivista jučer prevezen u bolnicu u vrlo lošem stanju

Protesti Protesti Palestinske akcije u Londonu. Anadolija

Z. V.

15.1.2026

Štrajk glađu u zatvoru dvojice aktivista Palestinske akcije koji je trajao 73 dana okončan je. Aktivisti čekaju suđenje u Velikoj Britaniji.

U saopćenju koje su objavili drugi članovi Palestinske akcije, navodi se da su završeni protesti u zatvoru, javlja BBC.

Četiri druga pritvorenika koji su započeli štrajk početkom novembra, prekinuli su proteste prošlog mjeseca.

Svi oni su prigovarali na vrijeme provedeno u pritvoru prije suđenja.

BBC saznaje da je jedan od aktivista jučer prevezen u bolnicu u vrlo lošem stanju.

Sedmi pritvorenik koji je odbijao hranu svaki drugi dan zbog zdravstvenog stanja također je okončao svoj protest.

Tokom protesta, grupa je iznijela pet zahtjeva, uključujući da vlada Velike Britanije ukine zabranu organizacije Palestine Action, zatvori izraelsku odbrambenu firmu i riješi pritužbe na njihove zatvorske uslove i tretman.

Neposredno prije Božića, advokati štrajkača glađu prijetili su pravnim postupkom zbog njihovog tretmana.

U zatvorima se godišnje održi oko 200 štrajkova glađu, a devet osoba je preminulo od 1999. godine.

Štrajk glađu se smatra dijelom prava na protest prema zakonima o ljudskim pravima, što znači da država više nema nikakvu moć da prisilno hrani zatvorenika, osim ako ljekari ne zaključe da im nedostaje mentalna sposobnost da shvate posljedice svojih postupaka.

Ako zatvorenik razumije rizik od smrti i jasno je izrazio svoje želje, ljekari mu neće dati hranu, čak i ako bi mu to spasilo život.

# LONDON
# PROTESTI
# PALESTINSKA AKCIJA
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