London: Nakon 73 dana pritvoreni aktivisti Palestinske akcije prekinuli štrajk glađu

Štrajk glađu u zatvoru dvojice aktivista Palestinske akcije koji je trajao 73 dana okončan je. Aktivisti čekaju suđenje u Velikoj Britaniji.

U saopćenju koje su objavili drugi članovi Palestinske akcije, navodi se da su završeni protesti u zatvoru, javlja BBC.

Četiri druga pritvorenika koji su započeli štrajk početkom novembra, prekinuli su proteste prošlog mjeseca.

Svi oni su prigovarali na vrijeme provedeno u pritvoru prije suđenja.

BBC saznaje da je jedan od aktivista jučer prevezen u bolnicu u vrlo lošem stanju.

Sedmi pritvorenik koji je odbijao hranu svaki drugi dan zbog zdravstvenog stanja također je okončao svoj protest.

Tokom protesta, grupa je iznijela pet zahtjeva, uključujući da vlada Velike Britanije ukine zabranu organizacije Palestine Action, zatvori izraelsku odbrambenu firmu i riješi pritužbe na njihove zatvorske uslove i tretman.