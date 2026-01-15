Njemačka vojska otpušta devet padobranaca zbog desničarskog ekstremizma, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe droga

Njemačka vojska otpustila je devet vojnika iz elitnog Padobranskog puka 26 nakon istraga o navodima desničarskog ekstremizma, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe droga, izjavio je načelnik vojske, general-major Kristijan Freuding (Christian Freuding).

Freuding je novinarima rekao da su disciplinski postupci pokrenuti protiv ukupno 19 vojnika, dok istraga trenutno obuhvata 55 osumnjičenih. Preostali slučajevi i dalje su predmet disciplinskih i krivičnih postupaka.

Puk smješten u Zvajbrikenu (Zweibruecken) tereti se za niz prekršaja, uključujući nacističke pozdrave, antisemitizam, seksualno nasilje i zloupotrebu droga. U 16 slučajeva spisi su prebačeni civilnim tužilaštvima, a unutar vojske uvedene su i dodatne mjere, uključujući privremena udaljenja s dužnosti.

Ovaj slučaj prvi put je dospio u javnost u decembru 2025. godine kada je Frankfurter Allgemeine Zeitung izvijestio o ozbiljnim prekršajima unutar puka, što je izazvalo široku nacionalnu pažnju. Naknadno je otkriveno da su pritužbe ranije stigle do parlamentarnog ombudsmana, što je otvorilo pitanja o tome zašto je puni obim problema izašao na vidjelo tek nakon nekoliko mjeseci.