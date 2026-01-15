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Njemačka vojska otpušta devet padobranaca zbog desničarskog ekstremizma, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe droga

Freuding je priznao nedostatke u vođenju prvobitnih istraga

Njemačka vojska. AP

A. O.

15.1.2026

Njemačka vojska otpustila je devet vojnika iz elitnog Padobranskog puka 26 nakon istraga o navodima desničarskog ekstremizma, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe droga, izjavio je načelnik vojske, general-major Kristijan Freuding (Christian Freuding).

Freuding je novinarima rekao da su disciplinski postupci pokrenuti protiv ukupno 19 vojnika, dok istraga trenutno obuhvata 55 osumnjičenih. Preostali slučajevi i dalje su predmet disciplinskih i krivičnih postupaka.

Puk smješten u Zvajbrikenu (Zweibruecken) tereti se za niz prekršaja, uključujući nacističke pozdrave, antisemitizam, seksualno nasilje i zloupotrebu droga. U 16 slučajeva spisi su prebačeni civilnim tužilaštvima, a unutar vojske uvedene su i dodatne mjere, uključujući privremena udaljenja s dužnosti.

Ovaj slučaj prvi put je dospio u javnost u decembru 2025. godine kada je Frankfurter Allgemeine Zeitung izvijestio o ozbiljnim prekršajima unutar puka, što je izazvalo široku nacionalnu pažnju. Naknadno je otkriveno da su pritužbe ranije stigle do parlamentarnog ombudsmana, što je otvorilo pitanja o tome zašto je puni obim problema izašao na vidjelo tek nakon nekoliko mjeseci.

Afera je izazvala kritike u parlamentu zbog slabije unutrašnje kontrole vojske, posebno u trenutku kada Njemačka nastoji proširiti i modernizirati oružane snage kao odgovor na rat Rusije protiv Ukrajine i zahtjeve NATO-a za većom pripravnošću.

Freuding je priznao nedostatke u vođenju prvobitnih istraga, navodeći da neki upiti nisu provedeni s potrebnom dubinom, a disciplinske reakcije ponekad nisu bile proporcionalne. Komanda vojske i ministarstvo odbrane pažljivo nadgledaju slučaj od sredine 2025. godine.

# NARKOTICI
# VOJSKA
# NJEMAČKA
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