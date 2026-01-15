Sirijska vojska poziva civile da evakuiraju sporno područje istočno od Alepa

Sirijska vojska saopćila je da će u četvrtak otvoriti koridor za civile kako bi napustili područje u provinciji Alep, gdje je došlo do vojnog nagomilavanja nakon žestokih sukoba između vladinih i kurdskih snaga u gradu Alepu.

U saopćenju vojske objavljenom kasno u srijedu navodi se da će civili moći biti evakuirani kroz humanitarni koridor od 9 do 17 sati u četvrtak, što se tumači kao signal za planiranu ofanzivu na gradove Deir Hafer i Maskana te okolna područja, oko 60 kilometara istočno od Alepa, piše AP.

Vojska je pozvala kurdske Sirijske demokratske snage (SDF) i druge oružane grupe da se povuku na drugu stranu rijeke Eufrat, istočno od spornog područja.

Sirijske vladine trupe već su poslale pojačanja nakon što su optužile SDF da gomila vlastite snage, što je SDF negirao. Došlo je do ograničenih razmjena vatre, a SDF je naveo da su turski dronovi izveli napade. Vlada je optužila SDF da je izveo napade dronovima u gradu Alepu.

Napetosti u području Deir Hafera uslijedile su nakon nekoliko dana žestokih sukoba prošle sedmice u Alepu, koji su završili evakuacijom kurdskih boraca i preuzimanjem kontrole nad tri sporna naselja od vladinih snaga. U borbama je poginulo najmanje 23 ljudi, deseci su ranjeni, a desetine hiljada raseljene.

Sukobi su izbili dok su pregovori između Damaska i SDF-a zapeli u vezi sporazuma o integraciji snaga i preuzimanju kontrole nad institucijama, uključujući granične prijelaze i naftna polja na sjeveroistoku. Neke od frakcija koje čine novu sirijsku vojsku, formiranu nakon pada bivšeg predsjednika Bashara al-Assada u pobunjeničkoj ofanzivi u decembru 2024, ranije su bile pobunjeničke grupe koje je podržavala Turska i koje imaju dugu historiju sukoba s Kurdima.

SDF je godinama bio glavni američki partner u borbi protiv Islamske države, ali Turska ga smatra terorističkom organizacijom zbog povezanosti s Radničkom partijom Kurdistana (PKK), koja vodi dugotrajnu pobunu u Turskoj.

Uprkos dugogodišnjoj američkoj podršci SDF-u, administracija Donalda Trumpa razvila je bliske veze s vladom privremenog sirijskog predsjednika Ahmada al-Šaraa i vršila pritisak na Kurde da provedu sporazum o integraciji.