Misteriozna smrt: Ruski diplomata pronađen mrtav, oligarh nestao

Kiparske vlasti istražuju "neprirodnu smrt" diplomata u ruskoj ambasadi, koja se dogodila u vrijeme nestanka ruskog oligarha.

Rusko veleposlanstvo odbilo je suradnju s istražiteljima u slučaju smrti Alekseja Panova, za kojeg se navodi da je bio oficir ruske vojne obavještajne službe GRU, piše The Guardian.

Smrt pod sumnjivim okolnostima

- Incident u ambasadi tretira se kao neprirodna smrt jer se, na temelju obdukcije, čini da je riječ o samoubistvu - izjavio je glasnogovornik kiparske policije Vajron Vajronos (Vyron Vyronos).

Ruska ambasada odbila je predati kiparskim vlastima navodnu oproštajnu poruku koju je napisao 41-godišnji Panov, kao i dopustiti pristup mjestu događaja. Policija je tijelo morala preuzeti u dvorištu diplomatskog kompleksa.

- Zatražili smo dopuštenje za ulazak u ambasadu, ali nam je odbijeno - potvrdio je Vajronos.

U objavi na Facebooku, ruska misija identificirala je preminulog kao "zaposlenika" A. V. Panova, navodeći da je "preminuo" 8. januara.

- Njegova smrt je duboko osobna tragedija za njegovu obitelj i prijatelje. Obitelji preminulog pružena je sva potrebna pomoć i podrška - stoji u objavi.

Nestanak oligarha

Smrt Panova dogodila se unutar 24 sata od prijave nestanka Vladislava Baumgertnera (Baumgertner), bivšeg izvršnog direktora ruskog proizvođača potaše Uralkali. Potraga za 56-godišnjim Baumgertnerom koji je živio sam na otoku, proširena je i na osoblje iz britanskih suverenih baznih područja. Posljednji put je viđen u Limassolu, gradu popularnom među ruskim iseljenicima.

Dmitrij Hmeljnicki, neovisni istraživač koji piše o Rusiji, izjavio je da je Panov bio oficir vojne obavještajne agencije GRU, što su potvrdili i kiparski izvori. Prema Hmeljnickom, Panov je na Kipru nadzirao održavanje opreme za špijunažu u ambasadi, a ne može se isključiti ni mogućnost da je namjeravao prebjeći.

Glasnogovornik policije Vajronos rekao je da je:

- Operacija pronalaska ruskog biznismena u toku, te da zasad nema naznaka nikakve veze između ta dva slučaja - ističe glasnogovorinik policije Vajronos.

Međutim, jedan zapadni ambasador u Nikoziji izrazio je skepsu

- Teorije zavjere ovdje možda bujaju, ali ne bih se iznenadio da su ova dva slučaja povezana - ambasador u Nikoziji

Slično mišljenje iznio je i drugi diplomat EU-a:

- Dvije riječi mi padaju na pamet. Tajanstveno i zloslutno - diplomata EU-a.

Ovi događaji odvijaju se u vrijeme dok se Kipar, pod predsjednikom Nikosom Hristodulidisom (Nikosom Christodoulidesom), okreće Zapadu, podupirući Ukrajinu od početka ruske invazije 2022. i jačajući veze sa SAD-om.