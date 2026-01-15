Izrael će posthumno odlikovati Kirka za borbu protiv antisemitizma

Izrael će krajem januara odati počast Čarliju Kirku (Charlie Kirk) za njegov rad na suzbijanju antisemitizma, tokom konferencije koja se održava četiri mjeseca nakon što je ovaj američki konzervativni aktivista ubijen dok je govorio na univerzitetu u SAD-u.
U srijedu navečer, kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) saopćila je da će Kirk primiti priznanje na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma, koja će biti održana u Jerusalemu.
Na događaju se očekuje prisustvo više istaknutih proizraelskih lidera, među kojima su albanski premijer Edi Rama i bivši austrijski kancelar Sebastian Kurc (Sebastian Kurz).
Ove godine, izraelska vlada organizuje konferenciju po drugi put, navodeći da je "posvećena suočavanju s antisemitizmom i negiranjem Holokausta u savremenom svijetu".
Kirk je bio strastveni pristalica Izraela. Nakon njegove smrti, Netanjahu ga je opisao kao "prijatelja lavljeg srca" te "branitelja zajedničke judeo-kršćanske civilizacije".
Suosnivač organizacije Turning Point USA često se pozivao na Sveto pismo i proročanstva kako bi podstakao američke konzervativce i kršćane da stanu uz tu zemlju.
Ipak, neki njegovi komentari o jevrejskoj filantropiji i Hollywoodu izazvali su optužbe za antisemitizam. Kako su debate o Izraelu unutar američkih konzervativnih krugova postajale oštrije, tako je i njegov utjecaj po tom pitanju postao predmet sporenja.
Prošle godine, Kirk je, gostujući u emisiji The Megyn Kelly Show, rekao da je podrška Izraelu postala toliko rigidna da se osjećao nesposobnim izraziti čak i blagu kritiku izraelske politike.