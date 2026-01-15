Izrael će posthumno odlikovati Kirka za borbu protiv antisemitizma

Izrael će krajem januara odati počast Čarliju Kirku (Charlie Kirk) za njegov rad na suzbijanju antisemitizma, tokom konferencije koja se održava četiri mjeseca nakon što je ovaj američki konzervativni aktivista ubijen dok je govorio na univerzitetu u SAD-u.

U srijedu navečer, kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) saopćila je da će Kirk primiti priznanje na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma, koja će biti održana u Jerusalemu.

Na događaju se očekuje prisustvo više istaknutih proizraelskih lidera, među kojima su albanski premijer Edi Rama i bivši austrijski kancelar Sebastian Kurc (Sebastian Kurz).