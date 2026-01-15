Preokret u slučaju koji je šokirao svijet: Mladi Iranac ipak nije pogubljen

Svijet je jučer sa strepnjom očekivao vijesti o sudbini 26-godišnjeg Iranca Erfana Soltanija, čije je pogubljenje bilo najavljivano kao dio novog vala brutalnog gušenja antivladinih protesta u Iranu.

Međutim, umjesto potvrde da je smrtna kazna izvršena, stigla je vijest o njenoj odgodi, a potom i potpuni preokret. Iransko pravosuđe saopćilo je da Soltani navodno nikada nije ni bio osuđen na smrt.

Saga o Erfanu Soltaniju, vlasniku prodavnice odjeće iz grada Fardisa, nadomak Teherana, počela je 8. januara, kada su ga vlasti uhapsile u njegovom domu. Njegova porodica danima nije imala nikakve informacije o njegovoj sudbini, da bi ih 12. januara vlasti obavijestile da je osuđen na smrt i da će kazna vješanjem biti izvršena u srijedu, 14. januara.

Prema izvještajima organizacija za ljudska prava, među kojima su norveški Hengaw i Iran Human Rights (IHRNGO), cijeli postupak proveden je izuzetno brzo i uz grubo kršenje osnovnih ljudskih prava. Soltaniju je, kako navode, bio uskraćen pristup advokatu, a nije mu omogućeno ni suđenje.