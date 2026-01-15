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UZNEMIRUJUĆI DOGAĐAJ

Opasan trenutak: Eksplozija metalnog bureta bacila mladiće u zrak

Prema navodima lokalnih medija, obojica su nakon incidenta napustila mjesto događaja, a nisu zadobili teže povrede

Eksplozija. Instagram

Dž. M.

15.1.2026

Uznemirujući događaj zabilježen je 7. januara u brazilskom gradu Resife, kada su u incidentu povrijeđena dvojica mladića.

Snimak sa nadzorne kamere prikazuje jednog muškarca kako stoji pored metalnog bureta, dok njegov prijatelj sjedi na drugom. Ubrzo nakon toga, situacija je iznenada izmakla kontroli i nastao je potpuni haos.

Na snimku se vidi kako jedan od mladića pomoću upaljača provjerava da li ima isparenja. U tom trenutku dolazi do snažne eksplozije, koja ih odbacuje u zrak.

Prema navodima lokalnih medija, obojica su nakon incidenta napustila mjesto događaja, a nisu zadobili teže povrede.

Prema izjavama komšija, metalna burad pripadaju lokalnoj radnji u kojoj su mladići zaposleni. Još nije poznato koja je zapaljiva materija izazvala eksploziju.

Dramatični incident pokazuje koliko je važno poštovati bezbjednosna pravila, prilikom rukovanja sa opasnim supstancama.

# EKSPLOZIJA
# HAOS
# BRAZIL
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