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Oluja u Australiji: Snimci prikazuju kako voda odnosi vozila

To se dešava nekoliko dana nakon što je Veliki okeanski put zatvoren zbog požara koji su izbili usred intenzivnog ljetnog toplotnog talasa

Poplave u Australiji. Screenshot

Z. V.

15.1.2026

Jaka oluja u australijskoj saveznoj državi Viktoriji izazvala je poplave koje su odnosile automobile i ostavile na hiljade stanovnika bez struje.

Zračni snimci prikazuju automobile koji se nalaze ispod vode, kamp-kućice kojima su odnesene gume i pripadnike hitnih službi koji pomažu tokom vanredne situacije.

Vlasti su izdale upozorenje o vanrednom stanju za gradove duž Velikog okeanskog puta, popularne turističke destinacije poznate po slikovitim obalnim pejzažima, a veliki dio puta je zatvoren u oba smjera.

Meteorološki zavod je zabilježio 166 milimetara kiše od devet sati ujutro u obližnjem području Mount Kaulej (Cowley).

To se dešava nekoliko dana nakon što je Veliki okeanski put zatvoren zbog požara koji su izbili usred intenzivnog ljetnog toplotnog talasa.

# POPLAVE
# STRUJA
# AUSTRALIJA
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