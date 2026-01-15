Oluja u Australiji: Snimci prikazuju kako voda odnosi vozila

Jaka oluja u australijskoj saveznoj državi Viktoriji izazvala je poplave koje su odnosile automobile i ostavile na hiljade stanovnika bez struje.

Zračni snimci prikazuju automobile koji se nalaze ispod vode, kamp-kućice kojima su odnesene gume i pripadnike hitnih službi koji pomažu tokom vanredne situacije.

Vlasti su izdale upozorenje o vanrednom stanju za gradove duž Velikog okeanskog puta, popularne turističke destinacije poznate po slikovitim obalnim pejzažima, a veliki dio puta je zatvoren u oba smjera.