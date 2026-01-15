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ODUZETA MU AKREDITACIJA

Rusija protjeruje britanskog diplomatu iz ambasade u Moskvi zbog optužbi za špijunažu

Moskva neće tolerisati rad neprijavljenih britanskih obavještajaca u Rusiji, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije

Rusija protjeruje britanskog diplomatu iz ambasade u Moskvi. Facebook

Z. V.

15.1.2026

Federalna služba bezbjednosti Rusije (FSB) saopćila je da je član osoblja britanske ambasade radio za britansku obavještajnu službu, iako nije predočen nikakav dokaz za tu tvrdnju.

Diplomati je oduzeta akreditacija, a Rusiju mora napustiti u roku od dvije sedmice.

Otpravnica poslova Ujedinjenog Kraljevstva u Rusiji Danej Dolakija (Danae Dholakia) pozvana je u sjedište ministarstva u Moskvi kako bi joj bila uručena nota.

- Moskva neće tolerisati rad neprijavljenih britanskih obavještajaca u Rusiji - navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije.

Dodali su i da će odgovoriti istom mjerom na svaku akciju Londona u vezi s ovim slučajem.

Britanska vlada se za sada nije oglašavala povodom ovog poteza Moskve.

Rusija i saveznici iz NATO-a u nekoliko navrata su međusobno protjerivali diplomate, dok su odnosi pali na najniži nivo još od Hladnog rata, nakon što je Kremlj u februaru 2022. poslao trupe u Ukrajinu.

Moskva je već u martu 2025. protjerala dva britanska diplomata sa službom u ruskoj prijestolnici zbog optužbi za špijunažu. Ujedinjeno Kraljevstvo je te optužbe tada nazvalo zlonamjernim i neosnovanim.

# MOSKVA
# ŠPIJUNAŽA
# RUSIJA
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