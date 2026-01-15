Iranska profesorica i ekspertica Maral Karimi za "Avaz": Glad i bijeda zapalili Iran, ali je rano otpisati režim

U Iranu su u toku najveći masovni protesti u posljednjih nekoliko godina. Ono što je na početku bilo nezadovoljstvo ekonomskom situacijom u zemlji, koju pogoršavaju sankcije, visoka inflacija i pad prihoda od izvoza, eskaliralo je u masovnu pobunu protiv vlasti i nerede širokih razmjera, uz, kako svjetske agencije procjenjuju, više hiljada mrtvih i desetke hiljada privedenih. Milion riala za dolar Prema već ustaljenoj praksi u slučajevima kada ne želi da svijet gleda šta se dešava unutar njegovih granica, Iran je uveo gotovo potpunu blokadu interneta i mobilnih usluga, što međunarodnim medijima i organizacijama za ljudska prava otežava provjeru stanja u Iranu, uključujući pogubljenja demonstranata, koje vlast naziva „teroristima“. Uprkos komunikacijskoj blokadi, „Avaz“ je pronašao sagovornicu koja iz neposredne blizine prati događaje u Islamskoj republici i dobro poznaje aktuelnu situaciju. U razgovoru za „Dnevni avaz“, Maral Karimi, doktorica nauka, profesorica i autorica nekoliko knjiga o Iranu, koja živi u kanadskom gradu Torontu, tvrdi da je ekonomija bila okidač za proteste, ali da je tok nereda otvorio i druge Pandorine kutije u Iranu, poput paljenja zastava i fotografija ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei) i poziva za svrgavanjem režima.

Karimi je autorica nekoliko knjiga o Iranu . Ustupljena fotografija Karimi je autorica nekoliko knjiga o Iranu . Ustupljena fotografija

- Proteste je u početku izazvao nagli pad vrijednosti iranske valute riala, što je dovelo do velikih gubitaka trgovcima i zatvaranja tržnica, ali oni su se brzo proširili. Ekonomski pritisak raste godinama, a radnička klasa i marginalizirane zajednice pridružile su se demonstracijama – priča nam Karimi. Dok je pobuna počinjala zbog ekonomije i siromaštva, mnogi demonstranti također su usvojili izričito političke slogane, uključujući pozive na pad režima. - Ono što se desilo poslije je i to da su kurdske regije izdale koordinirane pozive trgovcima i građanima na štrajk, a ti su pozivi bili široko prihvaćeni. Pokret više nije lokaliziran. Širi se i geografski i društveno – objasnila je Karimi. „Reuters“ i drugi izvori navode da je inflacija u Iranu krajem 2025. iznosila između 40 i 42 posto godišnje, što je vrlo visoka stopa i jedan od ključnih uzroka ekonomskih teškoća i protesta. Iranski rial je u ovom mjesecu pao na rekordno nizak nivo – za jedan američki dolar potrebno je između nevjerovatnih 1,4 i 1,5 miliona riala, kako navodi „Reuters“. Kakav će biti kraj Prema podacima medija, mnogi državni službenici i radnici u januaru su imali prosječne plaće od svega 300 dolara, što ilustrira realnu potrošačku situaciju – Iranci su jako siromašni, a većina građana ne može doći do osnovnih namirnica. Iz dostupnih procjena do 2025. i ranije, veliki procent Iranca živi ispod nacionalne linije siromaštva, a milioni ljudi ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe zbog skoka cijena i stagnacije prihoda.

Scene iz Teherana: Najveća pobuna u posljednjim godinama . CPJ Scene iz Teherana: Najveća pobuna u posljednjim godinama . CPJ