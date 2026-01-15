Iranska profesorica i ekspertica Maral Karimi za "Avaz": Glad i bijeda zapalili Iran, ali je rano otpisati režim

U Iranu su u toku najveći masovni protesti u posljednjih nekoliko godina. Ono što je na početku bilo nezadovoljstvo ekonomskom situacijom u zemlji, koju pogoršavaju sankcije, visoka inflacija i pad prihoda od izvoza, eskaliralo je u masovnu pobunu protiv vlasti i nerede širokih razmjera, uz, kako svjetske agencije procjenjuju, više hiljada mrtvih i desetke hiljada privedenih.
Milion riala za dolar
Prema već ustaljenoj praksi u slučajevima kada ne želi da svijet gleda šta se dešava unutar njegovih granica, Iran je uveo gotovo potpunu blokadu interneta i mobilnih usluga, što međunarodnim medijima i organizacijama za ljudska prava otežava provjeru stanja u Iranu, uključujući pogubljenja demonstranata, koje vlast naziva „teroristima“.
Uprkos komunikacijskoj blokadi, „Avaz“ je pronašao sagovornicu koja iz neposredne blizine prati događaje u Islamskoj republici i dobro poznaje aktuelnu situaciju.
U razgovoru za „Dnevni avaz“, Maral Karimi, doktorica nauka, profesorica i autorica nekoliko knjiga o Iranu, koja živi u kanadskom gradu Torontu, tvrdi da je ekonomija bila okidač za proteste, ali da je tok nereda otvorio i druge Pandorine kutije u Iranu, poput paljenja zastava i fotografija ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei) i poziva za svrgavanjem režima.
- Proteste je u početku izazvao nagli pad vrijednosti iranske valute riala, što je dovelo do velikih gubitaka trgovcima i zatvaranja tržnica, ali oni su se brzo proširili. Ekonomski pritisak raste godinama, a radnička klasa i marginalizirane zajednice pridružile su se demonstracijama – priča nam Karimi.
Dok je pobuna počinjala zbog ekonomije i siromaštva, mnogi demonstranti također su usvojili izričito političke slogane, uključujući pozive na pad režima.
- Ono što se desilo poslije je i to da su kurdske regije izdale koordinirane pozive trgovcima i građanima na štrajk, a ti su pozivi bili široko prihvaćeni. Pokret više nije lokaliziran. Širi se i geografski i društveno – objasnila je Karimi.
„Reuters“ i drugi izvori navode da je inflacija u Iranu krajem 2025. iznosila između 40 i 42 posto godišnje, što je vrlo visoka stopa i jedan od ključnih uzroka ekonomskih teškoća i protesta.
Iranski rial je u ovom mjesecu pao na rekordno nizak nivo – za jedan američki dolar potrebno je između nevjerovatnih 1,4 i 1,5 miliona riala, kako navodi „Reuters“.
Kakav će biti kraj
Prema podacima medija, mnogi državni službenici i radnici u januaru su imali prosječne plaće od svega 300 dolara, što ilustrira realnu potrošačku situaciju – Iranci su jako siromašni, a većina građana ne može doći do osnovnih namirnica.
Iz dostupnih procjena do 2025. i ranije, veliki procent Iranca živi ispod nacionalne linije siromaštva, a milioni ljudi ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe zbog skoka cijena i stagnacije prihoda.
Nadalje, telekomunikacijska blokada zemlje, historijski gledano, prethodi jačim represijama, ističe naša sagovornica.
- Nametanje prekida interneta sugerira da se režim možda priprema za širu represiju, čiji će ishod postat vidljiv tek nakon što se obnove konekcije – kaže Karimi.
Pitanje na koje je teško dati tačan odgovor je kako će protesti završiti. Nemilosrdnim gušenjem, ili pak padom režima na čelu s moćnim vrhovnim vjerskim vođom Hamneijem.
Ajatolahov stav
- Hamneijev javni stav je poznat. On proteste predstavlja kao nemire potaknute iz inostranstva i poziva na sigurnost, red i odanost sistemu, te implicitno prijeti nasiljem – kaže Karimi, te dodaje:
- A što se tiče podrške, režim i dalje zadržava značajnu snagu, posebno unutar Revolucionarne garde, sigurnosnih snaga i pridruženih institucija. Njegov vjerski legitimitet naglo je narušen nakon nastavka represije, uključujući ubistva mladih demonstranata, što je otuđilo čak i neke konzervativne vjerske grupe. Država se pokazala uglavnom nesposobnom za smirivanje sve većih ekonomskih problema, ali ipak, bilo bi prerano pretpostaviti da je režim na rubu kolapsa. Ovo je sistem koji je decenijama preživljavao kroz represiju, institucionalnu odanost i stratešku diplomatiju – kaže sagovornica „Dnevnog avaza“.
Komunkacijsko crnilo za masovna ubistva demonstranata
- Isključivanja interneta postala su rutinski alat represije u Iranu. Ekstremni slučaj desio se u novembru 2019., kada je država nametnula gotovo potpuni prekid interneta, a „Reuters“ je kasnije izvijestio da je tokom tog razdoblja ubijeno čak 1.500 demonstranata. Prekid interneta remeti koordinaciju među demonstrantima i sprečava da slike i informacije dopru do vanjskog svijeta. Trenutno, prekid internetskih i telefonskih usluga snažno sugerira istu strategiju – izolaciju protesta, ograničavanje vidljivosti i povećanje kapaciteta države za nasilje i represiju bez nadzora – govori Karimi.