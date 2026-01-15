Donald Tramp može koristiti vojsku u Venecueli, Senat ga nije uspio zaustaviti

Republikanci u američkom Senatu su blokirali rezoluciju koja bi predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu) zabranila daljnje vojne akcije u Venecueli bez odobrenja Kongresa, nakon što je republikanski predsjednik izvršio pritisak na članove stranke koji su je podržavali.

Glasanje je završeno rezultatom 51-50 u korist republikanskog proceduralnog prijedloga za odbacivanje rezolucije o ratnim ovlastima, pri čemu su samo trojica Trumpovih republikanaca glasala zajedno sa svim demokratama za nastavak postupka, a potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) je došao u Kapitol kako bi dao ključni glas.

SAD nema trupe u Venecueli

Protivnici su tvrdili da rezolucija ne treba ići dalje jer SAD trenutno nema trupe na terenu u Venecueli, nakon što su američke snage 3. januara ušle u Karakas (Caracas) i zarobile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolasa).

-Trenutno ne provodimo vojne operacije tamo. Demokrate se bave ovim prijedlogom jer njihova anti-Tramp histerija ne poznaje granice- rekao je republikanski lider većine u Senatu Džon Tun (John Thune) iz Južne Dakote, otvarajući sjednicu Senata u srijedu.

Trumpova administracija tvrdi da je Madurovo hapšenje bila pravosudna operacija s ciljem njegovog izvođenja pred sud u SAD-u zbog optužbi za trgovinu drogom, a ne vojna operacija.

Flota američkih brodova blokira Venecuelu

Zagovornici rezolucije o ratnim ovlastima s tim se nisu složili, ističući da velika flota američkih brodova blokira Venecuelu i da je mjesecima pucala na plovila u južnom Karipskom moru i Pacifiku. Tramp je također zaprijetio daljnjim vojnim djelovanjem.

-Tvrdnja da kampanja u Venecueli ne predstavlja neposredna neprijateljstva u smislu rezolucije o ratnim ovlastima krši svako razumno značenje tog pojma - rekao je demokratski senator Tim Kejn (Kaine) iz Virdžinije (Virginije), jedan od glavnih predlagača rezolucije, u govoru prije glasanja.

Tijesni rezultati glasanja odražavali su zabrinutost u Kongresu, uključujući i među nekim republikancima, zbog Trumpove vanjske politike i rastuću podršku stavu da Kongres, a ne predsjednik, treba imati ovlast slanja američkih trupa u rat, kako je to propisano Ustavom SAD-a.

Trump je nedavno rekao da će SAD godinama upravljati Venecuelom, poručio Irancima koji protestuju protiv svoje vlade da je "pomoć na putu" i zaprijetio vojnom akcijom kako bi preuzeo Grenland, teritoriju saveznice u NATO-u, Danske.